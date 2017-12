Square Enix má pod palcom Laru Croft

24. apr 2009 o 13:30 Ján Kordoš

Ak si totiž vezmeme silné značky Square Enix – čiže japonské RPG, ktoré patria medzi herné klenoty – predávajúce sa po miliónoch a čisto „západné hry“, mohlo by dôjsť k zaujímavej konfrontácii. Japonské RPG sa totiž začínajú stávať štandardom, exkluzívnym projektom pre platformu Playstation začína šliapať na päty Microsoft so svojim Xboxom 360, ktorý investoval nemalé peniaze do vývojárskych tímov zameriavajúcich sa výhradne na japonské publikum.

V tabuľke nájdete niekoľko najznámejších značiek oboch spoločností a počet predaných kusov celej sérii. Pri Square Enix sa nemusíte čudovať obrovskému počtu predaných kusov FF titulov – vyšli ich desiatky. Teraz sa už len môžeme dohadovať, ktorú značku Eidosu sa pokúsi Square Enix predstaviť hráčom ako prvú. Vývojárske práce napríklad na Deus Ex 3 by táto transakcia ohroziť nemala, necháme to však na zodpovedných. Na obrázkoch vidíte postupnú stratu záujmu hráčov o sériu Tomb Raider (počet predaných kusov) a vývoj predaja ostatných sérií.

Počet predaných kusov hier najznámejších značiek oboch spoločností

Square Enix

Final Fantasy – okolo 85 miliónov

Dragon Quest – okolo 47 miliónov

Kingdom Hearts – okolo 12 miliónov Eidos

Tomb Raider – viac ako 30 miliónov

Hitman – viac ako 8 miliónov

Deus Ex – cez 2 milióny

Kane & Lynch – okolo 1.75 milióna

Just Cause – cez 1 milión

Zdroj:Shacknews