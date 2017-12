Nový Spider-Man a Transformers

24. apr 2009 o 12:30 Ján Kordoš

V novom Spider-Manovi môžeme taktiež očakávať otvorený svet s možnosťami voľby postupu. O pokračovaní tejto úspešnej značky nebolo pochýb. Aj napriek len mierne nadpriemernej kvalite ide o obľúbenú značku, ktorú mainstreamoví hráči milujú. Activision Blizzard má dokonca vo svojom marketingovom pláne ukrytých hneď 14 rôznych konceptom Spider-Manovských hier!

Okrem Spider-Mana však môžeme očakávať aj ďalší projekt vopred odsúdený na úspech. Nenápadné vývojárske štúdio High Moon sa nám už predviedlo perfektnou akciou The Bourne Conspiracy, ktorá poslednému Bondovi s prehľadom ukázala ako sa robí špionážna akcia. Odvtedy však tvorcovia nemali do čoho pichnúť, stratili i licenciu na Bournove dobrodružstvá. Activision však veľmi dobre vie, že High Moon nie sú žiadni amatéri, a preto im zveril ďalšiu licenciu, tentoraz na Transformers. Zatiaľ bližšie nešpecifikovaná hra z tohto prostredia by sa mala objaviť až v roku 2010, takže si ju nemáme spájať s filmovým pokračovaním, ktoré sa v kinách objaví v priebehu júna tohto roku.

