Dante´s Inferno - pekelný úvod do božskej komédie

23. apr 2009 o 21:15 Ján Kordoš

Pokým nepatríte medzi literárnych analfabetov, istotne ste minimálne počuli o básnikovi Dante Alighierim, ktorý sa preslávil svojim eposom Božská komédia. Viac než 14 tisíc veršov o autorovej ceste peklom, očistcom a rajom sa stalo predlohou pre mnohých, my sa však budeme venovať videohre Dante´s Inferno, ktorú pripravujú vývojári z EA Redwood Shores. Tých netreba ani príliš predstavovať, posledný vydaný projekt Dead Space patrí medzi kvalitné horory, pričom ako jeden z mála sa odohráva v sci-fi prostredí. Okrem iného stáli za mierne nadpriemerným The Godfather a zabavili sme sa i pri arkádovom The Simpsons Game.

Vráťme sa ale k Dantemu. Náš hrdina sa tentoraz nebude oháňať perom, ale zbraňami rôznych druhov i veľkosti. Príbeh je len kulisou, ktorú využijú vývojári na klasickú akčnú hru typu God of War. Dante´s Inferno sa na ňu skutočne podobá – a možno až príliš. Avšak tvorcovia (mimochodom, niektorí sa podieľali na Bohovi vojny) vyhlasujú, že do konca vývoja – predpokladaný termín vydania je naplánovaný na rok 2010 – stihnú do hry pridať množstvo zaujímavých prvkov. Nie, že by to bolo nutné, pretože Kratos z God of War doposiaľ nemá konkurenciu a v EA Redwood Shores s Dead Space ukázali, že kopírovať vedia. Na rozdiel od ostatných však kvalitne a pokým pristúpite na fakt, že toto ste už videli, baviť sa budete. Podobnú situáciu môžeme očakávať s Dante´s Inferno.



Danteho láska Beatrice je mŕtva, jej duše sa zmocnil démon, čo Dante len tak nenechá a vyberá sa do pekla zvrátiť tento stav a zachrániť svoju milú. Náš hrdina prejde len peklom a môžeme len predpokladať, či sa do budúcnosti nechystá očistec a raj. Ak vám náhodou dvojdielna séria God of War (plus špeciálny diel pre PSP) nič nehovorí, predstavte si hrdinu snímaného z externej kamery, ktorý skáče a hlavne bojuje. Poväčšinou kontaktnými zbraňami. Dôležitým atribútom príťažlivej atmosféry je jednodznačne neutíchajúca akcia, ktorá vás núti neustále reagovať. Prirodzené prepojenie bežných súbojov s bitkami bossov, dodáva hre šťavu. V týchto prípadoch musíte najprv prísť na to, ako ich zlikvidujete a následne pomocou špeciálnych minihier (stláčanie vyznačených tlačidiel) protivníka – často niekoľkonásobne väčšieho – efektne dorazíte. Nechýbajú špeciálne pohyby, kombá, všetko podriadené brutalite. God of War bol krvavý masaker, no kto ho zažil, nedá naň dopustiť. Presne o tom bude i Dante´s Inferno.

Spojenie s God of War nájdeme dokonca i v mytologických nepriateľov, no tentoraz sú v tom vývojári nevinne. Už vo svojom literárnom diele totiž Dante na svojej ceste stretával postavy z gréckej mytológie a v hre na nás čaká napríklad Cháron, Minotaurus a verte, že trojhlavý pes Kerber, strážiaci podsvetie, vám labku podávať nebude. Akčná cesta možno búra predpoklady kochania sa peklom a deviatimi prstencami hriechov, cez ktoré musí Dante prejsť. Pre niekoho pôjde o znásilnenie umeleckého diela, pretože zápletka je skutočne len nalepená na pochod peklom, akcia prebije akúkoľvek snahu o historickú či literárnu náuku. To všetko na jednej strane, druhá musí byť naklonená k hráčom. Práve pre nich je totiž hra určená a tí sa chcú predovšetkým baviť.

Spomenutých deväť prstencov symbolizuje Danteho prešľapy v minulosti, ktoré budeme sledovať vo flashbackoch. Priamo v hre by mal byť našim sprievodcom Vergílius, ktorého v knižnom epose poslala Beatrice na pomoc Dantemu. Vergílius nás prevedie postupne predpeklím a následne sa začneme ponárať do temných hriechov hlavného hrdinu. Čaká nás vášeň, obžerstvo, chamtivosť, hnev, kacírstvo, násilnosť, podvodníctvo, zrada a napokon na samotný záver si potykáme i s Luciferom. Zvedaví sme hlavne na prepojenie hriechov z minulosti so súčasnosťou a či sa dočkáme aj bizarných až šialených výjavov. O dekadentných nepriateľov strach nemáme.

Aj keď spracovanie zatiaľ nevyzerá extrémne príťažlivo – skutočne neznesie porovnanie s pripravovaným God of War 3 a ani dávnejšie vydaným Heavenly Sword – má jednu obrovskú výhodu. Dizajn prostredie je úžasný, respektíve sa ním budeme kochať po celý čas hrania. Nad výzorom samotných scén drží ochrannú ruku Wayne Barlow, ktorý má bohaté skúsenosti z filmovej branže. Postaral sa o grafický výzor viacerých filmov, spomeňme napríklad Harryho Pottera a Väzňa z Azkabanu či Hellboya. Jednotlivým scénam nebude chýbať pompéznosť a odlišnosť od iných akčných titulov. Zatiaľ vieme o trojicu platforiem. K Playstationu 3 a Xboxu 360 len nedávno pribudol handheld PSP. PC verzia zatiaľ spomenutá nebola, no dá sa očakávať, že v rámci multiplatformovej stratégie sa na osobné počítače objaví. I keď nikdy nehovor nikdy.

Nič to však nemení na jednoduchom fakte. Hoci Dante´s Inferno neprichádza s veľkými novinkami či originálnymi prvkami, má šancu ponúknuť overenú hrateľnosť. Atmosféra bude výsostne dospelého razenia, takže neprídeme o brutálne scény. Uvidíme ako sa kopírovanie konceptu God of War napokon vydarí. Času na spracovanie pekelnej témy majú vývojári ešte dosť.