Obedná pauza: triafať hadom

V hre Snake Ball ovládate hada, ktorý musí triafať gule do jamky. Akokoľvek divno to znie, je to naozaj zábavné. Všetko sa totiž deje vo vysokom tempe a gule majú rôzne vlastnosti.

24. apr 2009 o 11:30 Slavomír Benko

V hre Snake Ball (rozhodol som sa názov neprekladať ako Hadie gule, lebo to by asi viacerým z nás evokovalo jeden veľmi neslušný... aj keď dobrý... ale ozaj veľmi neslušný vtip) ovládate hada, ktorý musí triafať gule do jamky. Akokoľvek divno to znie, je to naozaj zábavné. Všetko sa totiž deje vo vysokom tempe a gule majú rôzne vlastnosti. Niektoré škodia, niektoré pomáhajú, niektoré vás privádzajú do šialenstva... To prosím doslova. A verte tomu, že so šialeným hadom toho veľa nespravíte. Gule môžete do jamky dostať jednoduchým ťuknutím a usmernením, ale aby ste uspeli v časovom limite, musíte sa naučiť aj správne sa okolo nich omotať (najlepšie okolo viacerých naraz) a do cieľa ich pritiahnuť.

Ovládanie:

Myš.

pre lepšiu predstavu - efekty gúľ rôznej farby:

zelená - pridáva menej bodov, lieči zo "šialenstva",

červená - pridáva viac bodov, postupne z vás robí šialenca,

krikľavo zelená - vynuluje merač šialenstva,

fialová - zniekoľkonásobí body za najbližšiu guľu v jamke,

modrá - sama body nepridáva, ale zvyšuje hodnotu bodov, ktoré vám dajú iné gule,

čierna - odoberá body...

Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.