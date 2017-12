Piráti vraj kupujú 10 krát viac hudby ako ostatní

Štúdia jednej z nórskych univerzít odhalila, že piráti sťahujúci hudbu z internetu si kúpia až 10 násobne viac titulov legálne, ako tí, čo nič nesťahujú. Vydavateľstvá z nich musia mať radosť.

23. apr 2009 o 9:45 Milan Gigel, (mg)

Na prvý pohľad to znie fantasticky, v skutočnosti to však bude iba chyba v interpretácii. Zdá sa, že fanúšikovia hudby až 10 násobne viac nelegálne sťahujú, ako tí, ktorých hudba nezaujíma. Nuž prečo by to aj robili?

Výskum sa uskutočnil na 1901 respondentoch v krajine vo vekovom rozpätí od 15 rokov vyššie. Budeme stále tvrdiť, že hudobní piráti sú predsa len najlepší zákazníci vydavateľstiev?