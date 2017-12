Novinky v obchodoch: pohodlné telefonovanie, lacné diskmeny, mizerné myši

Kým AMD roluje na pultoch predajní s novým procesorom pre vyvolených, Lidl prichádza s prehrávačom z minulosti za cenu budúcnosti. V sieťach sa to hemží ekológiou, Xerox opäť exceluje vo veľkoformátoch a firmy stále myslia na to, že chceme pohodlne telefo

23. apr 2009 o 9:10 Milan Gigel, (mg)

novať.

Pamätáte si ešte na prvé diskmeny, ktoré sa dokázali popasovať aj s empétrojkami? Už sú dávno „out“. Ak však máte na stavbe nejaké repro so zosilňovačom, za 6 eur môžete v Lidli kúpiť prehrávač, ktorý zožerie aj napaľované empétrojky a okrem trojročnej záruky k nemu dostanete aj diaľkové ovládanie, puzdro, batérie a sadu pre montáž do auta. Vraj od štvrtka.

AMD vykročilo vpred so štvorjadorvými procesormi Phenom II X4 955 Black, ktoré majú ukázať, že firma dokáže stále udržať krok s konkurenčným Intelom aj napriek tomu, že sa neustále škriepia. Výstupom 45 nanometrovej technológie je 8 megabajtová cache, integrovaný radič pamätí DDR3-1333, štvorica výkonných jadier s taktom 3,2 GHz a termálny profil pod hranicou 125 wattov. A čo ten prívlastok Black? Pretaktovávajte koľko chcete.

Nie ste grínoví? Potom ste v aj-tí-segmente nula. Ak nemožno firmy lákať na technológie, treba ísť na to okľukou. Sľubovať im úsporu. D-Link uvádza na trh 16 portový, spravovateľný, gigabitový prepínač DGS-3200-16, ktorý sľubuje takmer 15 percentnú úsporu energie. Nie, že by neponúkal najnovšie technológie pre bezpečnosť a výkon, ale ako je možné, že doposiaľ na ekológiu všetky firmy kašľali?

Xerox ponúka pre firmy nový čiernobiely mutifunkčný veľkoformát, ktorý im ušetrí peniaze. Nový model 6279 je určený pre skenovanie a tlač schém, výkresov a návrhov všade tam, kde je hlavný dôraz na detail. Pri formáte A1¬+ a rýchlosti tlače až 9 strán za minútu to znamená, že si kľudne môžete do svojej kancelárie vytlačiť aj čiernobiele tapety. Čo vy na to?

Tá časť americkej populácie, ktorej kríza zatiaľ priveľmi neublížila sa ide zblázniť z nových bluetooth headsetov Jawbone. Oproti tým minulým sa ich parametre výraznejšie nezmenili, sú však akési luxusnejšie, pastelovejšie a hlavne je možné nimi telefonovať aj tam, kde je hluk – samozrejme iba vtedy, ak si zapcháte druhé ucho.

Firma Trust si myslí, že ešte stále je šanca nalákať zákazníkov na malé notebookové myši. Žiaľ, nikto im nepovedal o tom, že žijeme v ére bez káblov a ergonómia rozhoduje viac, ako pri myšiach s plnou veľkosťou. Nuž povedzte, zaplatili by ste za tento nepodarok čo i len jedno euro?

Záplavu slúchadiel uviedla na pulty predajní firma Jabra, ktorá je známejšia skôr ako dodávateľ kvalitných bluetooth headsetov pre mobilné telefóny. Slúchadlo ako slúchadlo. Predsa len, pri počítači je pohodlie rozhodujúce a tak sme sa konečne dočkali modelov, ktoré stoja za to.