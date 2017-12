Obedná pauza: po Marse

23. apr 2009 o 11:30 Slavomír Benko

Už dávnejšie sme tu nemali nič pre fanúšikov kolies a zároveň prapodivnej fyziky. Takže: Mars Buggy. Vaše výlety po cudzej planéte nesmú skončiť s vozidlom otočeným na kapote. A to je dosť ťažké, nápis "You Crashed" budete vidieť podstatne častejšie, ako by sa ste si želali. Bodmi ste ohodnotení pri vyvádzaní akrobatických kúskov a zachraňovaní okolitých kozmonautov.

Ovládanie:

Klávesnica: šípka hore - pridať, šípka dole - spomaliť, šípky doľava a doprava - vyvažovanie auta, Enter - zmena smeru.

