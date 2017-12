Život budeme hľadať aj na Cerese

Mars, Európa, Titan, Enceladus, Ganymedes. Päť lákavých telies v Slnečnej sústave patrí ku kandidátom na miesta, kde by mohol byť život. Teraz k nim francúzski odborníci pridali šieste – trpasličiu planétu Ceres.

23. apr 2009 o 0:00 Michal Ač

BRATISLAVA. Keby sme mali možnosť navštíviť trpasličiu planétu Ceres, na prvý pohľad by sa nám zrejme javila ako nudný kameň bez života: nevidno tam nič okrem niekoľkých kráterov.

No podľa francúzskych odborníkov by to bol klamlivý dojem. Pri podrobnejšom štúdiu geologických podmienok a najmä pri pohľade pod povrch možno nájsť aj na tomto kamennom telese mnohé faktory, ktoré teoreticky umožňujú život v takej forme, ako ho poznáme my; samozrejme, aj v tomto prípade by mohlo ísť najskôr iba o mikroorganizmy.

Keď ďalekohľady nestačia



A ako to vyzerá na Cerese s energiou? Napríklad v porovnaní s mesiacmi Jupitera Enceladuom alebo Saturnovým Titanom je na Cerese viac slnečného svitu.

Teraz vieme, že Ceres má minimálne dve podmienky nevyhnutné na existenciu života, teda rôzne organické zlúčeniny a vodu. Joël Poncy, Thales Alenia Space

Okrem toho by prípadné mikroorganizmy mohli čerpať energiu z chemických procesov prebiehajúcich pri okysličovaní hornín, alebo aj z rádioaktívneho rozpadu vnútri planéty. O uhlíku, organických materiáloch a vode na Cerese vieme vďaka pozemským teleskopom a najmä Hubblovmu ďalekohľadu na orbite Zeme. Nič však nedokáže nahradiť priamy kontakt.

Francúzska iniciatíva



Joël Poncy a jeho kolegovia zo spoločnosti Thales Alenia Space v spolupráci s Olivierom Grassetom a Gabrielom Gobiem z Laboratória planetológie a geodynamiky univerzity v Nantes rozpracovali plán dosiahnuť Ceres s pomocou sondy nazvanej Ceres Polar Lander potom, ako sa k nej priblíži iná sonda Dawn (Svitanie); tá sa má po zástavke pri asteroide Vesta k Ceresu dostať v roku 2014.

Príprava polárneho prieskumníka Ceresu nemusí desiť daňových poplatníkov ani v časoch krízy.

Francúzi pre Astrobiology Magazine povedali, že je vynikajúcou príležitosťou využiť už známe mesačné a marťanské technológie pristávacích modulov, robotizovaných vozidiel a prístrojov, pracujúcich v mrazivých podmienkach.

Sonda Dawn, ktorá používa moderný iónový pohon, v laboratóriu.

FOTO – NASA

Situácia na póloch Ceresu je podobná. Sú najlepším miestom na pristátie preto, že tu môže byť na povrchu materiál, ktorý vedcov zaujíma, vrátane ľadu. Vývoj nie príliš drahého pristávacieho polárneho modulu pre Ceres môže dobre poslúžiť ako skúška na neskoršie podobné misie.

Kozmická šanca



Poncy predpokladá, že Ceres Polar Lander sa môže pripravovať súčasne s misiami k Jupiteru (mesiac Európa) a Saturnu (mesiac Titan), kde už v januári 2005 pristála sonda Huygens, na výrobe ktorej sa spoločnosť Thales Alenia Space podieľala.

Dodávala zariadenie aj pre družicu CoRoT (hľadá v kozme exoplanéty), Mars Express (šesť rokov sleduje červenú planétu) alebo novšej Venus Express. Poncy považuje nové ďaleké vesmírne cesty za šancu, ktorej využitie môže priniesť fantastické objavy. Ich uskutočnenie je vzdialené vyše 15 rokov, no keď ozaj prinesú niečo zaujímavé, vyvolá to dopyt po ďalších objaviteľských cestách po Slnečnej sústave.

„Chceme na to byť pripravení, motivuje nás to a možno to kombinovať s šancou nájsť niečo veľké aj na Cerese,“ povedal Poncy.