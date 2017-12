Objem elektronického obchodu v SR sa podľa IDC tento rok viac než strojnásobí

11. máj 2001 o 10:55 TASR

Framingham 11.mája (TASR) - Celková hodnota transakcií, vykonaných prostredníctvom elektronického obchodovania v SR, zaznamená tento rok viac ako trojnásobný nárast. Z analýzy amerického inštitútu IDC s názvom Internetový trh na Slovensku vyplýva, že zatiaľ čo v roku 2000 sa v SR prostredníctvom elektronického obchodu uskutočnili transakcie v hodnote 800 000 USD, v tomto roku sa ich objem zvýši až na 2,9 milióna USD.

"Slovenský trh s elektronickým obchodovaním je stále v ranej fáze rozvoja v porovnaní so susednými krajinami v strednej a východnej Európe," skonštatoval výskumný analytik IDC pre strednú a východnú Európu Joshua Budd. "V Českej republike a Maďarsku vyústili iniciatívy predajcov informačných technológií v oblasti elektronického obchodovania do predajov malým a stredným podnikom v hodnote niekoľkých miliónov dolárov," dodal.

Podľa IDC výnosy z obchodovania cez internet na Slovensku budú v nasledujúcich rokoch permanentne rásť, a to vzhľadom na zvyšovanie internetovej penetrácie. Dokazuje to aj fakt, že ku koncu roka 2000 bolo v SR vyše 80 000 užívateľov internetu, pripojených prostredníctvom modemu, čo je v porovnaní s rokom 1999 viac o 120 %.

Hlavnou brzdou rozvoja internetu v SR naďalej ostávajú vysoké náklady na pripojenie a nedostatok širokopásmových služieb, akými sú pripojenie prostredníctvom kábla alebo DSL. Medzi ďalšími dôvodmi IDC menuje aj príliš drahé počítače, pre ktoré ostáva internet mimo dosahu veľkej časti populácie. Výrazné zvýšenie počtu užívateľov internetu podľa IDC neprinesie ani nedávne zavedenie bezplatného pripojenia jedným poskytovateľom, a to v dôsledku neexistujúcej efektívnej dohody Slovenských telekomunikácií (ST) s poskytovateľmi internetu.

IDC predpokladá, že ku koncu budúceho roka by malo dôjsť k výraznejšiemu rozšíreniu internetu v SR, a to vzhľadom na ukončenie monopolu ST v roku 2003. "Liberalizácia telekomunikačných služieb by mala poskytnúť veľmi potrebný impulz internetovému trhu, ako možno vidieť na trendoch, zaznamenaných v iných krajinách, uskutočňujúcich privatizáciu," vysvetľuje J. Budd. "Príkladom je ČR, kde spoločnosti, ktoré majú záujem konkurovať na trhu pevného pripojenia, ako prvé spustili bezplatný prístup k internetu s cieľom vybudovať si klientelu. Teraz, keď je hlasový trh otvorený konkurencii, začínajú poskytovať hlasové služby svojim klientom. Je pravdepodobné, že podobný trend sa objaví aj na Slovensku," uzavrel.

(1 USD = 48,750 SKK)

