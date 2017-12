Čínski hackeri volajú po prímeri so svojími americkými kolegami

10. máj 2001 o 16:59 TASR

Peking 10. mája (TASR) - Počítačoví hackeri v Číne sa už dostatočne "pobavili" na amerických internetových stránkach a volajú po zastavení krátkej vojny, ktorú rozpútali s užívateľmi internetu v Spojených štátoch.

Honker Union of China, neoficiálne združenie čínskych hackerov, si podľa ich vlastného vyjadrenia na svoj účet pripísalo viac ako tisíc vstupov na webové stránky v USA. Čínski hackeri hovoria, že dosiahli, čo chceli a teraz volajú po prímerí. Súčasne dávajú na vedomie, že akékoľvek ďalšie preniky na webové stránky v USA by už nemali "ísť na tričko" Honker Union of China.

Elektronická vojna sa začala po kolízii amerického výzvedného lietadla s čínskou stíhačkou, ku ktorej došlo 1. apríla nad vodami Juhočínskeho mora. Pri nešťastí zahynul čínsky pilot, ktorý sa po kolízii obidvoch strojov katapultoval. Americké lietadlo muselo núdzovo pristať na čínskom ostrove Chaj-nan, kde sa nachádza do dnešného dňa. Jeho 24-členná posádka sa dostala domov až po 11 dňoch zložitého vyjednávania medzi Pekingom a Washingtonom.

Ešte počas nedobrovoľného pobytu americkej posádky na ostrove Chaj-nan sa americkí hackeri na čínskych webových stránkach nechali počuť stovkami odkazov typu "Čínu budeme navždy nenávidieť a vaše webové stránky rozmlátime". Záchvatom zúrivosti amerických hackerov sa nevyhli ani internetové stránky čínskej vlády.

Rovnakým spôsobom sa začali Američanom odplácať aj čínski hackeri. Vo vojne elektronických médií bolo zničených mnoho internetových stránok na obidvoch stranách.

Čínski hackeri sa súčasne u čínskych softvérových inžinierov dožadovali zvýšenia bezpečnosti čínskych webových stránok, ktoré padali za obeť útokom ich amerických kolegov. Mnohé čínske a americké spoločnosti radšej svoje webové stránky prechodne zrušili.

Všetko zlé je však na niečo dobré a čínski hackeri si od krátkej americko-čínskej elektronickej vojny sľubujú, že pre Číňanov sa stane výzvou na serióznejšie budovanie bezpečnostných internetových systémov.