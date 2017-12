Počítače napadá e-mailová príloha "homepage.html.vbs"

Düsseldorf 10. mája (TASR) - Počítače vo svete ohrozuje od stredy nový nebezpečný vírus menom Homepage. Po otvorení e-mailu s prílohou "homepage.html.

10. máj 2001 o 14:48 TASR

vbs" dôjde k otvoreniu viacerých internetových stránok s pornografickým obsahom a zahlteniu e-mailového serveru.

Program pochádza z ďalekého východu a Austrálie. Ako prvé napadol počítače austrálskych a novozélandských firiem a austrálskeho parlamentu. Na ich obrazovkách sa objavili náhodne vybraté pornostránky. Vírus sa pravdepodobne šíril cez e-mailové adresáre zamestnancov parlamentu a poslancov. Tí sa v stredu zúčastnili na oslavách prvého zasadania zákonodarného zboru pred 100 rokmi v Melbourne.

Vírus Homepage obsahuje správu "Hi - you've got to see this page, it's really cool" (Túto stránku si musíš pozrieť, je naozaj super). Šíri sa mimoriadne rýchlo a odborníci sa obávajú, aby nenarobil väčšie škody ako vírus I Love You, ktorý vyčíňal pred rokom.

Príloha s koncovkou .vbs je v skutočnosti skript, ktorý automaticky spustí malý program. Vírus nič nepoškodí ani nevymaže súbory, ale rozmnoží sa tak, že môže niektoré siete zahltiť.

Ak teda dostanete e-mali s predmetom "Homepage", v žiadnom prípade ho neotvárajte, ale ho ihneď vymažte. Takisto ho odstráňte z položky Odstránená pošta.