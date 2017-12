Milióny Američanov majú nové hobby – vytváranie webových stránok

Pre milióny Američanov je zostavovanie osobných webových stránok a ich bezplatné umiestňovanie na internetovej sieti najnovším druhom domáceho majstrovania. Na-miesto tradičného skrutkovača, kladiva a pílky sa chopili počítačových programov a s ich pomoco

10. máj 2001 o 0:00

u vytvárajú pestrofarebné stránky, ktoré často nečíta a nevidí nikto iný, než najbližšia rodina.

Internetové spoločnosti zatiaľ nedumajú, prečo je tento fenomén taký rozšírený a uspokojujú sa s tým, že ľudia jednoducho prichádzajú. Človek s vlastnou webovou stránkou je totiž zárukou, že sa na ich internetový server bude vracať a že vyššou návštevnosťou pritiahne reklamu.

„Pre nás nie je (bezplatné hostovanie webových stránok) zdrojom prímu, je to však istý druh pridanej hodnoty, spôsob, ako urobiť internet presvedčivejším,“ vyhlásil Kurt Hahn, riaditeľ oddelenia pre styk s verejnosťou americkej spoločnosti EarthLink, ktorá poskytuje internetové služby.

Takmer štvrtina jej predplatiteľov, teda asi milión ľudí, si už svoje stránky založila. Pre spoločnosť nie je poskytovanie voľného priestoru – skromných šiestich megabajtov – príťažou. V porovnaní so ziskami sú náklady, ako podotýka Hahn, „vcelku minimálne“.

Nemenej zdatne sa darí internetovému gigantu AOL, keď je na jeho hostiteľskom serveri AOL Hometown zaregistrovaná nová stránka každých osem sekúnd.

Najväčšej popularite v ponúkaní bezplatného poskytovania priestoru na webe sa však u Američanov tešia www.angelfire.com a www.tripod.com, obidve vo vlastníctve Lycosu. Každá zo stránok má približne šesť miliónov registrovaných užívateľov a každý mesiac pribúda ďalších najmenej 250-tisíc.

Čo je obsahom stránok? Na Angelfire idú najmä stredoškoláci a zrejme preto tu nájdete najviac stránok hlásajúcich obdiv k mladučkej hviezde Britney Spearsovej alebo k iným popovým spevákom. Tripod má širší vekový záber, od 18 do 35 rokov, manažéri však generačné rozdelenie nedokážu vysvetliť.

Isté je, že to, čo sa najviac vyhľadáva na Lycose, je tiež najpopulárnejšou témou webových stránok. „Je to odskúšané a je pravda, že tam existuje spojitosť,“ vyhlásila manažérka Tripodu Ames Friedmanová. „Najskôr to bol Pokemon, teraz je to (animovaná japonská rozprávka) Dragon Ball Z,“ konštatovala.

Popularitu webového majstrovania umožnili bezplatné editorské programy, ktoré nevyžadujú znalosť jediného riadku HTML jazyka, v ktorom sa stránky tvoria, a sú graficky prístupné aj deťom. S ďalšími nástrojmi pre vytváranie stránok ich ponúka prakticky každá spoločnosť, veľa záujemcov si však vystačí s jednoduchým programom FrontPage Express, ktorý je súčasťou Windows.

Bezplatnému poskytovaniu webstránok podľa odborníkov nehrozí zánik, bude sa však musieť viac ako predtým prispôsobovať profilu zákazníkov a ladiť zameranie tak, aby zodpovedal im, aj zadávateľom reklamy. „Na analýzu zákazníckej štruktúry sa nevenovalo zatiaľ dosť penazí a… otázkou je, či tento vzťah môžete speňažiť a pritom nikoho neodradiť,“ uviedol analytik spoločnosti Jupiter Research Preston Dodd.

VLASTIMIL MILÝ, ČTK

Kam umiestniť svoje stránky na Slovensku?

neobmedzený priestor

shell konto, podpora PHP, WAP

bez reklamy

www.miesto.sk

20 MB

reklama: áno

www.webpark.sk

priestor 50 MB

štatistika prístupov, sprievodca vytvorením stránky, preddefinované objekty (knihy návštev, dátum a čas…)

bez reklamy

www.home.sk

priestor 20 MB

sprievodca vytvorením stránky

nutné umiestnenie reklamy na stránky

mojweb.atlas.sk

neobmedzený priestor

reklama: áno

posta.szm.sk