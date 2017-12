Na internete tretina Európanov

10. máj 2001 o 0:00

VIEDEŇ – Takmer 117 miliónov Európanov, čiže približne jedna tretina celkového obyvateľstva regiónu, využívala ku koncu roka 2000 internet. Do konca roku 2004 by mal ich počet dosiahnuť už 233 miliónov, čo predstavuje takmer 60 percent obyvateľov Európy. Informuje o tom prognóza inštitútu IDC, ktorý sa zameriava na trhový výskum a je aktívny v mnohých častiach sveta. Napriek často skloňovanej kríze „dot.com“ a spomaľujúcemu sa hospodárskemu vývoju by mal obchod prostredníctvom internetu kontinuálne rásť a do roku 2004 prekročiť hranicu jedného bilióna USD. (tasr)