Ďalší spôsob antivírusovej ochrany: Dr. Web 4.24

O nutnosti používať vo Windows nejaký antivírusový program už dnes asi nikto nepochybuje – najmä keď si takmer každý deň možno prečítať o nejakej novej „epidémii“. Dr. Web patrí medzi menej známe „ochranné prostriedky“, čo však v žiadnom prípade neznižuje

10. máj 2001 o 0:00

jeho kvalitu.

V oblasti antivírusových programov už dnes ťažko vymyslieť niečo nové. Okrem samotnej funkcie preskenovania zadaného priečinku a pamäte má asi každý možnosť trvalého monitorovania všetkých otváraných súborov. Nesmie chýbať čo najdôkladnejšia štatistika prezretých súborov a nájdených vírusov. Väčšina ešte pridáva vlastný plánovač (scheduler), čiže nástroj na spúšťanie nejakej akcie (programu) v nastavených časoch a časových intervaloch. Keďže jednou z najdôležitejších vecí pri používaní antivírusového programu je aktuálnosť, štandardom sa stáva automatická aktualizácia z internetu. Všetko toto by malo byť, samozrejme, dobre konfigurovateľné. (Antivírusové programy pre veľké firmy majú ešte prepracovaný systém distribúcie v lokálnej sieti; tieto však už rozhodne nepatria do kategórie shareware.)

Dr. Web to všetko poskytuje, pričom medzi jeho pozitíva patrí hlavne veľmi príjemné a jednoduché ovládanie. Nečakajú vás žiadne zbytočne „efektné“ ovládacie prvky či funkcie, ale nechýba nič potrebné. To platí aj o plánovači, ktorý sa konfiguruje veľmi jednoducho a prehľadne. K dispozícii je aj verzia programu pre príkazový riadok, vhodná najmä na automatické spúšťanie v pozadí. Nie úplne bežnou vlastnosťou v tejto oblasti je možnosť prepnutia ovládacích prvkov a hlásení programu do iných jazykov, medzi ktorými nechýba slovenčina.

Dnes už existujú antivírusové programy, ktoré sú pre osobné použitie zadarmo, napríklad Inoculate IT (www.antivirus.cai.com). Registračný poplatok za Dr. Web je však veľmi nízky, takže môže byť veľmi dobrým riešením hlavne pre malé firmy či náročnejších domácich používateľov.

(shareware, www.drweb.sk)