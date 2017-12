WWW.SME.SK/POCITACE/

(Z reakcií na správu o vyhláseniach Microsoftu o open-source softvéri)

10. máj 2001 o 0:00

– Prečo máme veriť firemnému softvéru? Microsoft do neho dáva funkcie, o ktorých existencii nevieme a ktoré robia to, o čom nevieme. Na takýto soft si musíme dať pozor, nie na open-source, kde naozaj vieme, že robí to, čo má, a nič iné.

– Každý soft má chyby. To, že má každý prístup ku kódu, neznamená, že mu každý aj rozumie :) a ak mu má niekto porozumieť, musí sa mu to finančne oplatiť: napríklad získa možnosť vyriešiť nejaký problém. Robím na projektoch MS a súhlasím, že ich softvér má veľa nedokumentovaných funkcií, plytvá zdrojmi, čo je dané práve tým, že do toho nikto „nekecá“. Fandím konkurencii, lebo ona môže zvýšiť kvalitu MS softvéru a bez Linuxu a podobných systémov by sa to nikdy nestalo, ale Linux začnem používať až vtedy, keď mi pre mňa dôležitý pracovný výsledok umožní za rovnaký čas, ako môj W2K.