V Latinskej Amerike bude tretina PC s Linuxom

10. máj 2001 o 0:00

10. máj 2001

Do roku 2003 by mal byť na tretine počítačov v Latinskej Amerike nainštalovaný operačný systém Linux. Vyplýva to z projekcií spoločnosti IDG, o ktorých informoval LinuxWorld.com. Ako píše špecializovaný časopis, masové rozširovanie Linuxu zapríčiňuje najmä snaha Microsoftu a ďalších amerických spoločností o potláčanie softvérového pirátstva a sprísňovanie trestov za nelegálne používanie softvéru. Keďže školy, jednotlivci, ale ani vládne inštitúcie a súkromné firmy v rozvojových krajinách si veľmi často nemôžu zakúpenie licencie na oficiálne produkty dovoliť, open-source systémy ako Linux sa stávajú čoraz vyhľadávanejšími alternatívami. Aj v technologicky najvyspelejších latinskoamerických krajinách ako Brazília a Argentína je zatiaľ penetrácia osobných počítačov nižšia než 10 percent. Brazílska vláda by chcela zvýšiť dostupnosť nových technológií aj podporou predaja lacných 200-dolárových počítačov (Pentium 500-MHz, 64 MB RAM), ktoré budú tiež fungovať na operačnom systéme Linux. (tb)