Piráti majú ísť do väzenia

Štyria zakladatelia stránky ThePirateBay.org majú ísť na rok do väzenia a nahrávacím spoločnostiam zaplatiť skoro tri milióny eur. Proti rozsudku sa odvolali.

21. apr 2009 o 23:12 Tomáš Ulej

BRATISLAVA. V spore filmových a hudobných spoločností a najväčšieho prevádzkovateľa výmennej súborovej siete padol vo Švédsku v piatok verdikt.

Štyroch zakladateľov servera ThePirateBay.org, ktorý využíva 25 miliónov ľudí na celom svete, súd uznal vinnými a odsúdil ich na jeden rok väzenia. Filmovým a hudobným spoločnostiam musia zaplatiť odškodné v hodnote približne 2,7 milióna eur.

Verdikt nenadobudol platnosť, obžalovaní sa odvolali.

Vedeli, čo ľudia zdieľajú

Z čoho súd uznal vinnými obžalovaných, keď ich stránka neobsahuje žiadne autorsky chránené súbory, ale ich len umožňuje zdieľať medzi používateľmi?

Zo spoluúčasti na zločine, o ilegálnych súboroch, ktoré sa šíria cez ich sieť, totiž vedeli. Vo verdikte potom tiež súd zohľadnil fakt, že stránka na zdieľaní ilegálnych filmov a hudby mala zisk.

Môže byť odteraz uznaný vinný každý, kto odkazuje alebo umožňuje vyhľadávať ilegálny obsah na internete – pýtali sa minulý týždeň médiá. Na získanie ilegálnych súborov možno totiž rovnako ako ThePirateBay použiť napríklad aj vyhľadávač Google.

John Kenedy z Medzinárodnej federácie fonografického priemyslu označil rozsudok za dobrú správu pre všetkých, „ktorí sa živia kreatívnou činnosťou a potrebujú vedieť, že ich práva zákon dokáže ochrániť“.

„Sme hrdinovia, aj keby sme mali tie peniaze, radšej ich spálime, ako im zaplatiť,“ citoval obžalovaných britský Times.

Vojna hudobnému priemyslu

Verdikt si už všimli aj hackeri. V akcii, ktorú nazvali operácia Baylout, vyhlásili vojnu autorským organizáciám. V pondelok sa im pomocou tzv. DDos útoku, ktorý preťaží a zneprístupní server, podarilo na niekoľko hodín odstaviť stránku ifpi.org, ktorá patrí Medzinárodnej federácii fonografického priemyslu.

Akcia zrejme nie je posledná. Na štvrtok útočníci plánujú odstavenie stránky maqs.com, patriacej právnickej firme zastupujúcej vydavateľov. Záujemcom o pomoc na špeciálnej stránke radia ako útok zrealizovať a tiež ponúkajú počítadlo, ktoré odratúva čas do začiatku novej operácie. Ako ešte pomôcť? Na svojej stránke tiež návštevníkom autori hovoria, čo by v mesiacoch apríl a máj mali urobiť so svojimi peniazmi.

„V prvom rade si sami položte otázku: Naozaj si potrebujem kúpiť akékoľvek DVD či CD? Kúpte radšej vašej priateľke kvety, choďte hrať bowling, alebo zoberte priateľov do baru. Nemíňajte žiadne peniaze na podporu hudobnej manufaktúry.“

Piráti idú do politiky

Nemá v programe nič z toho, čo by ste od politickej strany čakali, no aj tak je to štvrtá najväčšia švédska politická strana podľa veľkosti členskej základne. Väčšia ako tri zo siedmich politických strán v parlamente. A momentálne asi najrýchlejšie rastúca, každú hodinu jej pribúdajú desiatky nových členov.

Mohla by zostaviť vládu

Ako sa volá? Piratpartiet, teda Pirátska strana. V programe nemá reformu verejných financií, ale iba zmenu autorských zákonov, aby neobmedzovali sťahovanie chránených filmov a hudby na internete. A tiež aby štát nesledoval, čo ľudia na internete robia.

Vznikla na podporu služby ThePirateBay v roku 2006. Vo voľbách vtedy získala 0,63 percenta hlasov. Ak by sa k nej však pridali všetci Švédi, ktorí službu využívajú (okolo jedného milióna), mohla by byť pokojne vo vláde.

Potom, ako jej štyroch zakladateľov v piatok švédsky súd odsúdil pre porušenie autorských práv, je o ňu vo Švédsku masový záujem. Už jej pribudlo ďalších 18-tisíc nových členov.

Už aj v Česku

Ďalšie pirátske odnože strany už vznikajú aj v ďalších krajinách. Najnovšie napríklad v Česku - na Ceskastranapiratska.cz spustila tento týždeň svoj prípravný výbor česká strana. Zbiera tisíc podpisov potrebných na registráciu.

Cieľom je „založenie politickej sily, ktorá by presadzovala rešpekt k elementárnemu právu človeka na slobodné šírenie prijatej informácie a striktnú ochranu súkromia občana,“ píšu zakladatelia.