Čajový stolík od Microsoftu?

Revolučný výrobok alebo predražená hračka? Počítač, ktorý ovládate gestami, si na Slovensku budete môcť vyskúšať už budúci rok. - Prídete do reštaurácie a bez toho, aby ste čakali na čašníka, jedlo si vyberiete a objednáte priamo z interaktívneho stola. K

22. apr 2009 o 0:00 Miro Šifra

Prídete do reštaurácie a bez toho, aby ste čakali na čašníka, jedlo si vyberiete a objednáte priamo z interaktívneho stola. Kým čakáte na jedlo, vaše dieťa si po stole čmára prstami alebo celá rodina naraz hrá len gestami ovládané hry.

Aj takáto bola predstava vývojárov z Microsoftu o tom, ako v reálnom živote využiť počítač Surface. Keď v roku 2001 začal Microsoft vyvíjať technológiu, ktorá mala navždy zmeniť interakciu človeka s počítačom, podobné scény bolo možné vidieť len v sci-fi filmoch. Aj keď Surface má dnes – viac ako rok od začatia predaja, ďaleko od masového využitia, v Amerike naň v exkluzívnejšej reštaurácii alebo hoteli už narazíte.

Oficiálny predaj Surface v západnej Európe sa začal v marci. Prvý testovací Surface prišiel na Slovensko krátko potom. Boli sme ho vyskúšať.

video //www.sme.sk/vp/9098/

Ako to funguje

Aj keď sa zdá, že celý princíp Surface je postavený na dotykovej obrazovke, nie je to tak. Stôl slúži len ako projekčná plocha a vaše pohyby zospodu sníma päť infračervených kamier. Tie vás vidia, aj keď sa stola nedotýkate. Keď na stôl položíte prst, počítač zaregistruje nielen dotyk, ale napríklad aj smer, akým ste prst otočili.

„Je to natívny spôsob ovládania. Pri rozprávaní používame gestá, a práve to je spôsob, akým ovládame Surface,“ hovorí šéf vývojárov zo slovenského Microsoftu Juraj Sitina a predvádza, ako počítač dokáže naraz spracovať aj desiatky pohybov a dotykov zároveň. Rovnako si Surface všimne akýkoľvek predmet, ktorý naň položíte.

Položte naň fotoaparát a na obrazovke sa vám hneď ukážu fotky, ktoré ste spravili. Jednoduchými pohybmi si ich pozriete a prstom presuniete do mobilu, ktorý je položený vedľa.

Prekvapujúco obyčajná je technológia v pozadí Surface. V pozadí aplikácie, ktorá spracováva gestá, beží systém Windows Vista. Ten je zase nainštalovaný na počítači, ktorého výkon sa dá zaradiť do kategórie lepší priemer. Na odozve Surface to ale nie je cítiť, program reaguje príjemne rýchlo a nespomalí ho ani viacero dotýkajúcich sa rúk zároveň.

Pre domácnosti pridrahé

Surface má ešte ďaleko od obývačiek bytov. Doterajších zákazníkov tvoria zväčša firmy, ktoré ho využívajú ako jednoúčelový informačný panel s jednoduchým ovládaním. Rozšíreniu do domácností bráni hlavne cena. V susednom Rakúsku sa dá napríklad kúpiť za 13-tisíc eur. U nás bude v oficiálnom predaji najskôr budúci rok.

Problémom je aj zatiaľ nedostatok aplikácií. Pre doterajšie počítače Surface sa robia priamo na mieru, podľa potreby zákazníka.

„Úspech Surface je závislý od toho, aké aplikácie budú na to vyvinuté. Bez toho by sa nepredával ani Windows. Dobré aplikácie sú dôležité o to viac, že to nie je lacná záležitosť,“ hovorí Juraj Sitina.

Microsoft Surface je dnes osamotené zariadenie – technologicky aj cieľovou skupinou. Jeho konkurencia, ktorá sa snaží priniesť podobný pocit z ovládania, stavila na dotykové obrazovky a relatívne lacné zariadenia určené pre masy. Najúspešnejším v tomto segmente je Apple so svojím telefónom iPhone.

Surface je zatiaľ len stôl. Potrebuje aplikácie

V administratívnej budove Microsoftu v Bratislave vyhradili Surfaceu celú miestnosť. Keď do nej vchádzame, šéf vývojárov Juraj Sitina sa dohaduje s kameramanom o tom, či miestnosť zatemniť. Kamere nevyhovuje tma, Sitina má zase obavy, či bude Surface dobre reagovať pri ostrejšom svetle. Nakoniec mu však svetlo nerobí problémy. Zaregistruje každý pohyb a obraz je cez matné a na dotyk drsnejšie sklo jasne viditeľný.

Prvé dve aplikácie, ktoré skúšame, ukazujú, ako Surface spracováva informácie. Keď v prvej aplikácii priložíme dlaň, vidíme jej obraz zrkadlovo obrátený na druhej strane obrazovky. Keď v druhej aplikácii priložíme prsty, okolo nich sa objaví množstvo údajov o ich polohe a smerovaní.

„Väčšina aplikácií je teraz len samoúčelná. Sú vyrobené preto, aby ukázali, čo všetko by Surface mohol dokázať,“ hovorí Sitina. Postupne ukazuje ďalšie, väčšina sa podobá detským hrám: virtuálnu vodu, naháňanie svätojánskych mušiek, backgammon, puzzle, fotoalbum, hudobný prehrávač.

Skúšame aj praktickejšie programy. V Amerike, v hotelovej sieti Sheraton, nájdete v lobby hotela Surface ako ľahko ovládateľnú mapu s vyhľadávaním reštaurácií a cesty.

Šéf vývojárov potom berie do ruky keramický domček. Na spodnej strane má prilepenú špeciálnu značku, ktorú Surface rozpoznáva. Keď ho postaví na stôl, okolo domčeka sa ukážu jeho architektonické plány. Prstom v nich zmeníme jednu stenu a pošleme mailom architektovi aj s odkazom, aby to prerobil.

Apple v roku 1984, keď predstavoval Macintosh a v ňom prvý grafický operačný systém, ukazoval, ako sa dá v počítači maľovať. A ako vidieť na videách zo zahraničných technologických weboch, aj pri Surface je maľovanie jeden z najčastejšie prezentovaných programov.

Chceme si to vyskúšať aj my, ale nefunguje. Aplikácia stále spadne, a aby sme zrušili hlásenie Windowsu o chybe, treba použiť myš a klávesnicu. „Treba ho už preinštalovať,“ hovorí Sitina o systéme a dodáva, že sa na ňom podpísali testy programátorov.