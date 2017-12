Novinky na pultoch predajní

Predražené SSD disky a projektory, ktoré takmer nemožno ukradnúť vás možno nenadchnú, azda vás však osloví nová gejmerská doska od ASUSu, USB kľúče s AES šifrovaním alebo vreckové prehrávače, ktoré konečne dorazili aj k nám. Mimochodom, majú nás výrobcovi

21. apr 2009 o 21:30 Milan Gigel, (mg)

a ešte stále čím prekvapiť?

Aj Verbatim si chce svojimi lakťami vytlačiť kúsok životného priestoru na trhu s polovodičovými diskami novej generácie. SSD disky vo formáte ExpressCard ponúka pre platformy PC a Mac v kapacitách 16, 32 a 64 gigabajtov. Nahradiť externý disk, či USB kľúč polovodičovým diskom, ktorý po zasunutí do slotu ani nevidno, je lákavé. Až na tú cenu. 230 eur za 64 gigabajtov je stále priveľa. Ak by sa cifry prehodili, bolo by to predsa len lepšie.

ASUS opäť oslovuje gejmerov a tentokrát im predkladá na podnose novú dosku určenú pre platformu Intel. Doska Maximus II Gene z dobre známej série Republic of Gamers je postavená na čipovej sade P45 Express a ponúka osvedčenú sériu odladených nástrojov zabezpečujúcich hladké pretaktovanie a stabilitu. V kompaktnom formáte microATX ponúka všetko čo je zvykom – od SupremeFX X-Fi ozvučenia, cez MemOK až po gigabitový ethernet. Konečne jeden z dôvodov zbaviť sa starej, príliš veľkej skrine.

Jeden-a-pol metrová uhlopriečka pri projekcii zo vzdialenosti menej ako pol metra? Zdá sa to byť takmer nemožné. Hitachi osadil dvojicu nových projektorov ED-A101/AD-A111 extrémne širokouhlou optikou, aby učitelia mali v škole projektory vždy v dosahu svojich rúk. A ak by mal náhodou ktosi lepkavé prsty, výrazná oranžová farba má už z diaľky ukázať, že nejde o žiadny skvost do obývačky. Parametre sú šité na učebne – jediné čo rozhoduje je vysoký jas.

Výrobcovia USB kľúčov už naozaj nemajú v rukáve žiadne esá, ktorými by dokázali prekvapiť. Zdá sa, že aj legendárny Kingston sa už začína opakovať. Tentokrát s USB kľúčmi DT Locker v kapacitách 4, 8 a 16 gigabajtov sľubuje silnú šifru, ktorej prelomenie by na obyčajnom počítači trvalo viac ako 100 miliárd rokov. Na čo je to všetko dobré, keď na svojich počítačoch na bezpečnosť aj tak kašleme? Mimochodom, ešte stále používate na všetkých účtoch to isté heslo?

Už nebudete musieť poškuľovať po prehrávačoch Cowon D2+, O2 a S9 iba v internetových obchodoch v cudzine. Cez predajný kanál firmy Emgeton prichádzajú aj na náš trh, takže čoskoro by sa mali objaviť na pultoch predajní. Žiaľ, s trochu inými cenami, aké sme si všimli v zahraničí. Mimochodom, aké máte skúsenosti s internetovými nákupmi za hranicami republiky? Nie všetko je dostupné na dobrom, osvedčenom dealextreme.com.