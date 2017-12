Nintendo a násilné hry nejdú dokopy

21. apr 2009 o 16:30 Ján Kordoš

Nedávno vydaný diel Chinatown Wars vytvorený špeciálne pre handheld Nintendo DS však po prvom mesiaci príliš nezabodoval a dokázal presvedčiť len 89 tisíc kupujúcich. To je nesmierne malé číslo i na handheldový projekt, hlavne ak bol očakávaný dlhú dobu. Vývojári dúfajú, že predaj hry nebude klesať a napokon si ho zakúpi omnoho viac hráčov. Hodnotenia hry bol priaznivé. Jedna z možností slabšieho predaja sú konzervatívni majitelia NDS, ktorí podobný druh zábavy nevyhľadávajú.

Obdobne dopadol krvavý masaker MadWorld pre Nintendo Wii. Štýlovo spracovaná hra (čiernobiele pozadie s potokmi červenej krvi) je zameraná na akciu trochu hrubšieho zrna. Prítomnosť motorovej píly ako jednej zo zbraní dáva tušiť, že cukrovú vatu v hre zbierať nebudete. Interaktívne prostredie navyše umožňuje hráčom zabíjať nepriateľov rôznymi brutálnymi spôsobmi. MadWorld je na tom dokonca ešte horšie ako Chinatown Wars – predalo sa len 66 tisíc kópií. V Sege však nepanikária a dúfajú, že MadWorld sa vzchopí a bude nasledovať Call of Duty 4, ktoré malo slabé predaje po uvedení hry, no keďže dopyt po hre neochaboval ani mesiace po jej vydaní, napokon sa predávala nadmieru dobre. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa hry pre platformy Nintenda nemusia obávať slabých predajov počas prvých týždňov až mesiacov po dovezení na trh.

Majitelia Nintenda DS (alebo nového DSi) a Wii totiž neprahnú vždy len po novinkách. Netreba však zabúdať ani na to, že publikum pre Nintendo Wii je založené rodinne a na pokojnú atmosféru v teple rodinného krbu vplývajú odrezané končatiny mierne deštrukčne.

