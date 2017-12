Metalová Brutálna Legenda ožije v októbri

21. apr 2009 o 14:45 Ján Kordoš

Akčná hra z pohľadu 3. osoby Brütal Legend by to mohla zmeniť. Čakajú nás nielen súboje, ale aj štylizovaná grafika, tvrdý rock a humorný príbeh – práve ten býva v Schaferovych hrách najviac oceňovaný. Hra má už aj vlastnú domovskú stránku, takže ak chcete vyraziť na drsnú rockovú jazdu už teraz, môžete si pozrieť nielen všetky trailery, screenshoty, grafické koncepty, ale aj vývojárske blogy či ankety. Tim Schafer samozrejme sršal optimizmom: „Paráda! Konečne máme oficiálny dátum vydania (pôvodne mal hru vydať Activision, no ten ju odmietol ďalej finančne podporovať - pozn.red.). Nedokážete si predstaviť, aký veľký balík muselo EA stáť premenovanie mesiaca na Roktóber!“

V Brütal Legend dostanete do rúk postavu nadšeného pódiového pomocníka Eddiego Riggsa, ktorý je stvárnený populárnym hollywoodskym hercom Jackom Blackom. Eddie je vždy prvý, koho zavolajú na naladenie gitár či zostavenie koncertnej scény. Eddie je taktiež milovníkom silných motorov, má fotografickú pamäť na obaly ktoréhokoľvek heavymetalového albumu vrátane textov skladieb. Jedna noc na pódiu ho však privedie do veľkého maléru. Hlavný hrdina upadne do bezvedomia a preberá sa vo svete, ktorý vypadá dosť zvláštne, ale zároveň povedome – ožíva v ňom totiž každý heavymetalový album a skladba, ktorú Eddie pozná.

Zlý imperátor Doviculus a jeho armáda démonov chce zotročiť na tomto bizarnom svete posledných prežívajúcich ľudí. Tí ho požiadajú o záchranu, chcú sa naučiť modernému štýlu boja a on – on ich zasvätí do tajov svojho jediného zamestnania: pódiového pomocníka heavymetalovej kapely. Pod jeho velením začne barbarská armáda silných aut, zosilovačov značky Marshall, odená do kože a okovaná chrómom, otvárať prastarému svetu dvere novej doby. Metalovej doby. Brütal Legend bude akčná hra - šialená a vtipná. To tu predsa nemáme každý deň.

