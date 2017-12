Bethesda oznámila nový Fallout: New Vegas

21. apr 2009 o 13:30 Ján Kordoš

Po kladne prijatom Falloute 3 tak Bethesda plní sľub a rozšíri post-apokalyptický svet o ďalší príbeh. Tentoraz ho už nebude vyvíjať konkrétne, ale hru zverila ambicióznym tvorcom kvalitných RPG titulov ako Neverwinter Nights 2 či Star Wars Knights of the Old Republic II. Momentálne je Obsidian Entertainment zamestnaný vývojom špionážnej akcie Alpha Protocol. Práve pre práce na tomto projekte napokon zanechali Aliens RPG (Sega) na neskoršiu dobu - ak vôbec bude niekedy projekt "rozmrazený".

Fallout: New Vegas by sa nemal odkloniť od RPG štýlu, ktorý síce po poslednom dobrodružstve podľa fanúšikov mierne pokrivkával, avšak stále bol prítomný. Noví tvorcovia by mohli sériu posunúť trochu ďalej. Viceprezident Bethesdy, Pete Hines, na margo nového Falloutu povedal, že nejde o pokračovanie k Falloutu 3, ale len chcú využiť príležitosť a skúsenosti ambicióznych vývojárov. Hines ďalej dodal: „Definitívne pôjde o RPG! Hra bude podobná tomu, čo ste si mohli užiť vo Falloute 3. Nepôjde o žiadny Fallout Tactics alebo Brotherhood of Steel. Jedná sa len o ďalšiu hru zo sveta Falloutu.“

Rozhodne sa tešíme. Obsidian Entertainment je totiž obľúbené herné štúdio, ktoré je zložené z bývalých zamestnancov Black Isle Studios (Planescape: Torment, Icewind Dale), ktorí sú z časti zodpovední za pôvodné Fallouty.

Zdroj:Shacknews