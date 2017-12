Dvestotisícom tuleňov hrozí smrť hladom

Smrť hladom hrozí zhruba 200000 mladým grónskym tuleňom, ktoré uviazli v ľade v Bielom mori severne od Ruska. Túto pochmúrnu prognózu zverejnili ruskí vedci.

10. máj 2001 o 0:00

FOTO – ARCHÍV

Podľa Vladimira Potelova z oceánografického ústavu so sídlom v severoruskom Archangeľsku sú zvieratá uväznené v bielomorskom zálive. Tulene, ktoré sa narodili vlani, by podľa neho mali odplávať na ľadových kryhách do neďalekého Barentsovho mora, ľad sa však tento rok od pobrežia Bieleho mora nepohol.

Pre približne 400 000 tuleňov, ktoré sa ocitli v tejto situácii, nie je dostatok potravy a asi polovica z nich pravdepodobne zahynie.

„Už nemožno zachrániť všetky ohrozené tulene, ale dali by sa pochytať tie, ktoré hľadajú potravu na pobreží, prepraviť ich do vnútrozemských vodných tokov a potom ich nechať odplávať do južnej oblasti Barentsovho mora,“ konštatoval Potelov.

Jeho inštitút však nemá na záchrannú akciu potrebné financie.

Ak sa nepodarí ohrozené plutvonožce zachrániť, mohla by nastať podobná situácia ako v roku 1996. Vtedy zahynulo 200 000 až 300 000 tuleňov – teda asi 60 percent zvierat narodených v tejto oblasti. (čtk)