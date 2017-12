Prvé geneticky modifikované deti

10. máj 2001 o 0:00

Vedci potvrdili, že sa už narodili prvé zdravé, geneticky pozmenené deti. Doteraz na svet prišlo takmer 30 takýchto detí; 15 z nich ako výsledok experimentálneho programu v laboratóriách v USA. Niektorí vedci novú techniku kritizujú ako neetickú a v mnohých krajinách, vrátane Veľkej Británie, je nelegálna.

Deti sa narodili vďaka technike tzv. ooplazmatického transferu, ktorá spočíva v tom, že sa odoberie časť obsahu donorovej (darcovej) bunky a implantuje sa do vajíčkovej bunky ženy, ktorá má problémy s plodnosťou. Vedci z Institute for Reproductive Medicine and Science v St. Barnabas v New Jersey v USA predpokladajú, že neplodnosť niektorých žien spôsobujú defekty v mitochondriách.

Mitochondrie sú „energetické stanice“ bunky a vedci predpokladajú, že plnia aj mnohé ďalšie dôležité, ale ešte neprebádané funkcie. Mitochondrie obsahujú mitochondriálnu DNA, ide teda o gény nachádzajúce sa mimo jadra bunky, v ktorom sídli väčšina génov. V bunkovej cytoplazme môže plávať približne stotisíc génov. Mitochondriálna DNA sa prenáša z generácie na generáciu po línii matky.

Americkí vedci sa snažili doplniť chybné mitochondrie zdravými od iných darkýň. Po otestovaní detí narodených týmto postupom vedci potvrdili, že bunky detí obsahujú mitochondrie, a teda aj mitochondriálne gény, od dvoch žien - matky a darkyne. Podľa časopisu Human Reproduction ide o prvý prípad ľudskej genetickej modifikácie, ktorá vyústila do narodenia normálneho zdravého dieťaťa.

Mnohé rodiny trpia na určité poruchy mitochondriálnej DNA, ktorých výsledkom môže byť neplodnosť alebo postihnuté deti. Predpokladá sa, že tento druh výskumu umožní znížiť neplodnosť žien.

Pretože sa málo vie aj o vzťahu mitochondriálnej a jadrovej DNA, nedá sa povedať, či deti s dodatkovou mitochondriálnou DNA nebudú trpieť dlhodobými následkami. Bude ich preto treba neustále sledovať. Britskí experti sú rezervovaní a takýto postup kritizujú. Priekopník v oblasti neplodnosti Lord Winston z Hammersmith Hospital v Londýne vyhlásil, že má veľké výhrady, pretože vzhľadom na liečbu neplodnosti neexistuje žiadny dôkaz, že táto technika bude fungovať.

The Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA), orgán, ktorý monitoruje medicínsku činnosť, sa rozhodol túto techniku vo Veľkej Británii nepovoliť. V USA zatiaľ neexistuje jednotná regulácia. Vláda USA má pravidlá a regulácie, ktoré tento druh vedeckej činnosti zakazujú a neposkytuje naň vládne peniaze, ale vedci, ktorí využívajú súkromné finančné zdroje, ako v tomto prípade, zákazu v súčasnosti nepodliehajú. (Reuters, BBC, 5D)