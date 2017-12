Zaujímavé linky na tento víkend

12. máj 2001 o 0:35 (msp)

Rybárstvo sa dá prevádzkovať po celý rok, no sezóna rôznych súťaží ešte len začala. V lete mnohí rybári trávia dovolenku svojsky. Zoberú si to najpotrebnejšie a na svojom zvyčajnom mieste vedia prežiť niekoľko dní bez toho, aby mali kontakt so svetom. Rybárstvu sú venované aj tieto stránky http://iss.opava.cz/schreier, kde nájdete výstavy zamerané na rybárstvo, aktuálne počasie s prehľadnou mapou (iba v Českej republiky) a veľa informácií, rád a článkov. Slovenská adresa www.home.sk/www/rybaronline je venovaná športovému rybolovu.

Viete ako dostanete vajce do fľaše? Nelámte si hlavu, prezradia vám to kúzelnícke stránky. Dozviete sa veľa nielen z terajších trikov, ale i z trikov, ktoré sa používali dávno pred vašim narodením. Súčasťou je aj minislovník, kde sa dozviete a rozlúštite pojmy z kúzelníckej terminológie. Tak napríklad rozlúštite pojem arabská guma, fidibus, salmiak a iné. Hľadajte kúzla a čary na adrese http://triky.navod.cz.

Maturitné skúšky vás ešte len čakajú alebo máte pred dôležitou skúškou z literatúry a neviete sa odtrhnúť od internetu? Vyťukajte si adresu http://literatura.kvalitne.cz a môžete sa vzdelávať aj cez internet. Nájdete tu množstvo spisovateľov, či už zahraničných, českých alebo slovenských. Uvedené sú aj zdroje odkiaľ boli informácie čerpané, takže máte po ruke aj zoznam literatúry, ktorá obsahuje ďalšie informácie potrebné pre štúdium.

Najmä dievčatá zaujme stránka http://czechballet.artshost.com, ktorá sa venuje baletu. Snahou stránky je zmapovať situáciu v českom baletnom svete a ponúka aj informácie zo zahraničného baletného diania. Každý týždeň sa stretnete s novou témou, o ktorej sa bude diskutovať a ktorá bude stredobodom stránky. Nájdete tu aj profily baletných osobností.

Kto z motoristov už niekedy neobšťastnil policajta svojimi peniažkami?! Každý, kto šoféruje je rád, ak mu niekto dá avízo, kde stoja policajti, kde je umiestnený radar na meranie rýchlosti a pod. Názov internetovej adresy www.bezpokut.sk už napovedá, že aj tu sa môžete dozvedieť informácie tohto typu.

Holoptropné dýchanie je hlavnou témou stránky www.holos.cz/hd. Dozviete sa z nej, čo to vlastne holotropné dýchanie je a dostanete tu i informácie o všetkom okolo tohto pojmu ako sú knihy, inštruktori, pozvánky na semináre, objaviteľ holotropného dýchania...

Radi by ste sa dozvedeli niečo o pôvode svojho mena? Na www.behindthename.com vám to bude umožnené. Buď si zadáte svoje meno do vyhľadávača, alebo si ho nájdete v zozname. Dozviete sa, čo vaše meno znamená, od ktorého mena je odvodené a ktorá významná osobnosť honosila.