Náučno-zábavný slovník počítačovej terminológie (IV. časť O - R )

Okná (windowzy, wokna), Operačný systém, Optická mechanika, Pád systému, Pamäť (RAM), PC IBM Compatible, PCMCIA karta, PC versus MAC, Pentium, Pentium MMX, Pentium Pro, Pentium Inside, Plug and Play, POČÍTAČ.

23. jan 2001 o 8:38 Marian Pavel

Okná, windowzy, wokna

Ide o slangový výraz pre Windows 95, najrozšírenejší operačný systém pre PC na svete. Zmysel tohto výrazu vám najlepšie ozrejmí pieseň slovenského speváka Jara Filipa (žiadajte v najbližšej rozhlasovej stanici), nežný zmysel tohto názvu aplikujú v praxi iba nenapraviteľní fanúšikovia Windows 95. Bežný užívateľ Windows 95 oceňuje jednoduchosť ovládania, preklína však neustále problémy so systémom. Wokna sú jediným operačným systémom, ktorý biologicky starne - takmer každý užívateľ ich oživuje reinštaláciou po niekoľkých mesiacoch činnosti. Takisto sa odporúča sledovať veľkosť zložky "Windows", ktorá sa každodenným používaním Okien pomaly ale isto nafukuje nepotrebnými súbormi a knižnicami. Windows 95 sú lepšie ako Tamagoči - treba sa o ne starať oveľa viac, ako o spomínané virtuálne zvieratko...

Operačný systém

Operačný systém nijako nesúvisí s postupmi lekárov, je to po procesore a hardisku ďalšia životne dôležitá položka každého počítača. Operačný systém, označovaný tiež ako tajuplný OS, zabezpečuje chod počítača a komunikáciu medzi jeho technickými útrobami a samotným užívateľom sediacim pred ním. Pomocou operačného systému vieme s počítačom hovoriť, zadávať mu inštrukcie a ovládať jeho jednotlivé zložky. Prvým rozšíreným operačným systémom bol MS-DOS, dve tabuľky na modrom podklade, ktoré svojho času predstavovali vrchol jednoduchosti pre vedecké kapacity. Keďže sa však osobné počítače mali rozšíriť medzi jednoduché obyvateľstvo, bolo potrebné vymyslieť niečo jednoduchšie a graficky príťažlivejšie - výsledkom boli Windows 3.11, tie však mali k dokonalosti ešte stále veľmi ďaleko. Asi najďalej to dotiahol operačný systém počítačov Macintosh, ktorý svojou jednoduchosťou presvedčí každého, i zarytého odporcu tejto magickej skrinky. Napodobeninou MacOS je súčasný najrozšírenejší systém Windows 95, ktorý je síce jednoduchý, ale hovorí sa o ňom, že je nestabilný. Medzi ďalšie rozšírené operačné systémy patrí OS/2, Windows NT, Unix atď. V súčasnosti sa netrpezlivo očakáva príchod systémov Windows 98 a NT 5.0. Prostredníctvom Windows 95 sa počítače stali prístupnými i pre úplných laikov, pretože sú tak jednoduché, že prácu s nimi zvládne ktokoľvek po piatich minútach inštruktáže.

Optická mechanika

Predmety týkajúce sa optiky sa v našom ranom veku zvykli používať v spojení s vetou "sundej optiku, přijde rána". Sme však dospelí a s optikou sa stretávame aj pri iných príležitostiach. S pojmom optická mechanika, alebo optomechanika sa môžete stretnúť iba v úzko špecializovaných odvetviach nášho priemyslu - napríklad v projekčných kanceláriách, pracoviskách, kde sa vyrábajú tlačoviny a pod. Ide o zálohovaciu jednotku v rovnakej kategórii, kam spadajú diskety a mechaniky Zip. Rozdiel spočíva v tom, že optická mechanika používa iný, technicky náročnejší spôsob práce s diskom (čítanie a zapisovanie dát). Takisto je citlivejšia na nežné zaobchádzanie. Ďalší rozdiel medzi optickým a iným diskom je obligátny - optický disk je drahší, citlivejší a u nás málo rozšírený. Vo svete však trend nástupu optomechaník vzrastá a zároveň cena mechaník klesá. Najbežnejším predstaviteľom optickej technológie sú disky Syquest.

Pád systému, zrútiť systém

Opäť poetický výraz, ktorý označuje situáciu veľmi podobnú "stvrdnutiu" počítača. Rozdiel spočíva v inom druhu chyby, ktorú je počítač schopný vyprodukovať. Zrútiť operačný systém DOS, pod ktorým "chodili" prvé počítače chcelo množstvo zručnosti a "chtíču". Podobne sa dá charakterizovať aj prvý rozšírený produkt spoločnosti Microsoft -Windows 3.1. Opačnú tendenciu však má produkt najnovší - Windows 95, ktorý napriek protestom Microsoftu verejnosť označila za systém, ktorý padá ako jablká a iné stromové ovocie. Užívatelia Windows 95 isto dôverne poznajú modrú obrazovku s nápisom "Chyba v modulu ..." alebo "Systém je momentálně zaneprázdněn" alebo lakonický oznam "Chyba v registru, restartujte Windows", ktorý značí to, že systém prestal spolupracovať a počítač treba reštartovať. Takisto sa týmto spôsobom pripravíte o výsledky neuloženej práce a prichádza k infarktovým stavom. Pád systému počítačov Macintosh, ktorý sa všeobecne považuje za veľmi stabilný, reprezentuje legendárne chybové hlásenie "Neočekávaná chyba 101". Toto hlásenie sa zobrazuje v najnelogickejších a najneočakávanejších situáciách a programátorom operačného systému pre počítače Mac sa ho dodnes nepodarilo odstrániť. Pád systému, alebo stvrdnutie počítača mnohí užívatelia pripisujú tomu, že počítače nepochybne žijú svoj vlastný, technický život a s ľuďmi sa iba pohrávajú. Pravdivosť tohto tvrdenia sa nikdy nepodarilo dokázať.



Pamäť, alebo 32MB RAM

Ak hovoríme o pamäti počítača, nemyslíme tým produkt podobný pamäti ľudskej. Počítač pozná dva druhy pamätí - ROM a RAM. Pamäť ROM nechajme bokom, pretože sa s ňou bežný užívateľ stretne možno raz za život. V každodennom počítačovom strese je oveľa dôležitejšia pamäť RAM, ktorej kapacita sa vyjadruje v MB, teda megabajtoch. Výška čísla pred označením MB vyjadruje v priamej úmere čas strávený nečinným pozeraním sa na počítač, ktorý pri náročnejších operáciách krúti presýpacími hodinami a hrkoce harddiskom. Zatiaľ čo múzejným typom počítačov stačila pamäť 2MB na to, aby ste ich zapli a napísali referát riaditeľovi, dnešné počítače sa bez minimálnej pamäte 32MB RAM nezaobídu. Teda, ak skutočne nemáte nič iné na práci, ako sedieť a čakať na zložité výpočty. Aby sme sa dostali k tomu, čo tá pamäť RAM vôbec je - zjednodušene ju procesor počítača využíva na odkladanie dát pri výkone inštrukcií - výpočtoch, otváraní aplikácií, prekresľovaní obrázkov, či činnosti samotného operačného systému. Čím je pamäť väčšia, tým viac odložených dát absorbuje a tým rýchlejšie zadaný sled inštrukcií dospeje k očakávanému úspešnému koncu. Na záver treba dodať, že nedostatok pamäte tiež v priamej úmere zvyšuje počet reštartovaní "zamrznutého" počítača.

PC IBM Compatible

Ako zo samotného názvu vyplýva, spoločnosť IBM sa dostala do každodenného počítačového života. Štandard, ktorý nastolila svojím poňatím osobných počítačov, zostal dodnes platný pre všetkých výrobcov. Význam tohto označenia by dal dal preložiť asi v tom zmysle, že všetky bežné počítače triedy PC (Personal Computer) by mali byť kompatibilné s počítačmi IBM. V praxi to znamená, že by nemal byť problém vymieňať diskety s dátami medzi takto označenými počítačmi. I keď je štandard IBM PC Compatible zavedený niekoľko rokov, slovenský počítačový folklór pozná množstvo počítačov nekompatibilných s IBM PC. Je ním napríklad legendárny školský počítač PMD-85, hracie legendy Atari 800, Atari 1040 STFM, Sinclair, či Didaktik M. Ak máte v rodine člena, ktorý má medzi 20. a 30. rokom života, skúste sa pozrieť do skrine. Jeden z týchto "počítačov" tam možno ešte i dnes poľahky nájdete...

PCMCIA karta

Je to jednoduché zariadenie, ktorého funkciu si popíšeme na modelovom prípade bežnej slovenskej rodiny s minimálnym mesačným príjmom. Otec, syn, matka a dcéra si u ľubovoľného slovenského operátora mobilnej siete zakúpia aktivované mobilné telefóny. Po oboznámení sa s nimi prídu na to, že k mobilnej komunikácii mobilný telefón nestačí a následne si do domácnosti kúpia výkonný domáci počítač, modem, celoročné internetové pripojenie a komunikujú navzájom s tým, že v pravidelných intervaloch využívajú komunikáciu cez Internet. Čo však cez víkend na chate, alebo na záhrade? Naša modelová rodina nelení a zakúpi si notebook, teda prenosný počítač najnovšej generácie. Čo však s notebookom na záhrade, keď sa nevieme telefonicky pripojiť na Internet? Tu sa nám zídu mobilné telefóny, ktoré rodina zakúpila ako prvú súčasť mobilnej komunikácie a pripojenie na Internet je v suchu. V tejto časti príbehu totiž dostáva svoje slovo PCMCIA karta, pomocou ktorej spojíme notebook s mobilným telefónom, prípadne modemom. A mobilná komunikácia je prístupná kdekoľvek vo voľnej prírode, rodina je šťastná, notebook vyťažený, operátor mobilnej siete spokojný s účtami… A tu sa príbeh modelovej slovenskej rodiny končí. Šťastne, nie?

PC versus MAC

Padla kosa na kameň! Kameňom úrazu je totiž odveká vojna medzi užívateľmi počítačov triedy PC a "triedy" Macintosh. O čo ide? Kedysi v koncom 80. rokov sa na stoly počítačových fanatikov dostali počítače Macintosh, ktoré jednoduchosťou svojho ovládania ovládli počítačový trh predovšetkým v USA. Macintosh je klasický domáci počítač s maximálnou ústretovosťou voči užívateľovi. MacOS je síce známy tým, že s užívateľom jedná ako s blbcom, ale nikdy sa nemôže stať, že si neskúsený počítačový fanatik zmaže polovicu hardisku jedným neuváženým stlačením klávesy, ako napríklad v MS-DOS... Dnes sú počítače PC rozšírenejšie, podporovanejšie a programov lepšie vybavené, ako Macintosh, na druhej strane sú zložitejšie ovládateľné a zamorenejšie vírusmi. Ak neviete, či vám doma na stole leží Macintosh, alebo PC, dajte si s nami krátky test: 1. vypľúva vám počítač disketu tak, že ju hodíte do smetného koša? 2. môžete si zmeniť farbu ikonky? 3. usmeje sa na vás po zapnutí počítača jeho menší brat na obrazovke? Ak ste na všetky otázky odpovedali NIE, patríte k stresovanej skupine užívateľov PC, ak ste odpovedali ÁNO, máte doma sakra drahý počítač...

Pentium, Pentium MMX, Pentium Pro

Nová éra prináša nové produkty. Najnovšia generácia procesorov - výkonných mozgov každého počítača, sa volá Pentium a vyrába vraj zázraky na počkanie. Najnovšie laickú verejnosť nezaujala správa, ktorá zasa odbornú postavila zo stoličiek - v nejakom type Pentia sa našla skrytá chyba a procesor nedokáže zaokrúhliť akúsi desaťmilióntinu čísla. Chybu tím profesionálov okamžite vyriešil a dnes môže niekoľko tisíc užívateľov "vadného" procesora v pokoji spávať. Podľa doterajších indícií sú procesory Pentium to najlepšie, čo môžete do svojho počítača nainštalovať a aby ste to nemali také ľahké, k technickému výrazu Pentium pribudli ešte slovíčka MMX a Pro. Pentium MMX podporuje multimédia, teda prehrávanie zvuku a obrazu. Pentium Pro je zatiaľ najnovšie Pentium, podľa množstva odborných článkov úplne nahradí Pentium MMX. Už dnes sa však vie, že Pentium Pro v krátkom čase nahradí úplne nový procesor Merced. Takže ak ešte stále neviete, čo to Pentium je, nezúfajte a zháňajte informácie o procesoroch Merced, aby ste boli aktuálni... V skratke sú procesory Pentium oveľa rýchlejšie a spoľahlivejšie ako doterajšie procesory triedy 286, 386, 486, preto by nemali chýbať vo vašich domácich počítačoch napriek vtipu, ktorý sa o Pentiách škodoradostne rozpráva: Stretne 486 Pentium a pýta sa ho - koľko je 3 a 3? No predsa deväť - odpovedá Pentium. To je ale zlá odpoveď! - zhrozí sa 486. To je pravda, ale tá rýchlosť! - nedá sa Pentium...

Pentium Inside

Nálepka s týmto nápisom označuje počítače, ktoré sú vybavené procesorom Pentium (viď heslo "Pentium, Pentium MMX, Pentium Pro). Nie vždy sa však toto tvrdenie zakladá na pravde, pretože autor slovníka nedávno videl túto nálepku nalepenú na bicykli typu Favorit.

Plug and Play

Opäť jeden z najfrekventovanejších výrazov posledných dvoch rokov. Ide o marketingový výmysel výrobcov hardware a operačných systémov, predovšetkým radu Windows. Podľa hesla Plug and Play (teda zasuň a hraj) by mal užívateľ zastrčiť do počítača prídavné zariadenie - hardware, počítač by ho mal sám rozpoznať, nainštalovať ovládače a bez ďalšieho zdržiavania umožniť jeho používanie. Takisto by mal automaticky rozpoznať nové zariadenia, či zmenené hardwarové súčasti. Namiesto toho sa Plug And Play systém riadi niekoľkými Murphyho zákonmi:

1. Čím väčší nápis Plug And Play vidíte na krabici zariadenia, tým neskôr ho Windows 95 rozpozná a nainštaluje ovládače.

2. Ak už nájde ovládače, nikdy si z ponuky nevyberiete ten správny

3. Žiaden modem nie je plug and play

4. Kiplerov doplnok: Ak počítač nájde Plug And Play modem, vyhlási, že je to joystick

5. Venderov záver: Aj tak všetky Plug And Play zariadenia musíte do počítača inštalovať manuálne

POČÍTAČ

Toto slovo pravdepodobne vzniklo ako odvodenina slova počítadlo. Ak sa to vezme od piky, prvé počítače skutočne počítali, neskôr ich však nazvali slovom kalkulačky. Skutočné počítače sa dostali do povedomia predovšetkým zásluhou firmy IBM, ktorá rozšírila pojem "osobný počítač". Týmto pojmom sa v 80. rokoch zrútili všetky zaužívané predstavy o veľkých komplikovaných prístrojoch umiestnených v piatich miestnostiach. Naopak - na stoly i pod stoly sa dostali malé šikovné rovnako komplikované krabičky, ktoré zlepšili natoľko, že ich zmenšeniny pod názvom notebook nosia manažéri so sebou v príručnom kufríku. Slovom počítač straší dodnes mladá generácia svojich starých rodičov, v skutočnosti by však strašenie malo ostať na bubákoch a iných strašidlách. Dnešné počítače sú ľahko ovládateľné skutočne pre každého. Veríme, že poniektorí neveria, ale je to tak!