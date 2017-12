Microsoft vyhlasuje vojnu tzv. "voľnému softvéru"

New York 4. mája (TASR) - Microsoft Corp. vyhlásil vojnu Linuxu a ostatným alternatívnym typom softvéru, ktoré umožňujú verejnosti nahliadnuť do ich ...

4. máj 2001 o 13:24 TASR

New York 4. mája (TASR) - Microsoft Corp. vyhlásil vojnu Linuxu a ostatným alternatívnym typom softvéru, ktoré umožňujú verejnosti nahliadnuť do ich zdrojových kódov. Microsoft uvádza, že šírenie tohto tzv. "voľného softvéru" prestavuje podstatnú hrozbu pre komerčný softvér a firemné intelektuálne vlastníctvo.

Viceprezident spoločnosti Craig Mundie v prejave na New York University nešetril kritikou "softvéru s otvoreným zdrojom" a vo svojom prejave používal skôr jazyk športovej hviezdy, pochádzajúcej z chudobnej štvrte, než slová typické pre ambiciózneho a rečnícky zdatného predstaviteľa softvérovej firmy. Otvorený sotvér popísal ako "úbohý" a "defektný" a upozornil, že môže podkopať softvérový sektor, ktorý je kľúčovým hnacím motorom hospodárskeho rastu.

Podľa jeho slov štýl otvoreného zdroja vytvára softvér s väčším bezpečnostným rizikom, nestabilitou produktu a rizikom porušenia všeobecných noriem, čím sa hodnotné intelektuálne vlastníctvo stane vecou verejnou.

C. Mundie sa sústredil na GPL (General Public License) - základnú dohodu, na základe ktorej prebieha distribúcia softvéru s otvoreným zdrojom. Prirovnal GPL, ktorá odmieta tradičné autorské práva v prospech otvoreného zdieľania všetkých výhod z návrhu softvéru, k neúspešným podnikovým modelom "dot.com" z minulosti. "Podporovatelia GPL žiadajú tvorcov softvéru, aby sa vzdali základnej veci, ktorú vytvoria a ktorá má najväčšiu hodnotu, v nádeji, že nejako zarobia, keď predajú niečo iné," hovorí C. Mundie.

Ako informuje agentúra Reuters, otvorený zdroj je komplexná tradícia v rámci programátorského sektora a ide o programy, v ktorých zdrojový kód je dostupný aj pre ostatných programátorov a umožňuje im tak modifikácie softvéru. Programátori sa pritom obyčajne spoliehajú na predaj špecializovaných programov alebo konzultačných služieb, nevyhnutných na to, aby takýto softvér splnil konkrétne požiadavky firmy. Mnohí, hoci zďaleka nie všetci, prívrženci tohto spôsobu považujú softvérový kód za komoditu, ktorej podstatou je byť dostupná voľne a vo veľkej miere.

Vývoj otvoreného zdroja v posledných rokoch zamestnáva predstavivosť miliónov programátorov na celom svete ako nový spôsob práce mimo obežnej dráhy okolo Microsoftu, ktorý kedysi dominoval v tvorbe počítačového softvéru.

Táto filozofia má svoje korene vo výmene vedeckých a akademických informácií a prvýkrát sa v tejto oblasti objavila v Linuxe a Unixe, ktoré sa stali opakom prísnej ochrany zdrojových kódov u Microsoftu, kde sú obchodným tajomstvom. Otvorený zdroj v 80. rokoch vytvorili programátori, oponenti komerčného softvéru, ktorí sa hlásili k ideálom skupinovej práce. V 90. rokoch sa z neho stal komerčný fenomén a populárny spôsob tvorby softvéru pre prevádzkovanie internetových stránok.

Pionierom v tejto oblasti bol Linux, ktorý sa preslávil softvérovými systémami s otvoreným zdrojom. Veľkú podporu si táto metóda získala od roka 1999 aj zo strany International Business Machines Corp. (IBM) a postupne sa pripojili aj ďalší významní výrobcovia hardvéru aj softvéru.

Naproti tomu Microsoft považuje otvorený zdroj za hrozbu pre svoje podnikanie a uviedol to aj počas súdneho procesu, ktorý ho uznal vinným z porušenia protimonopolných pravidiel. Predstavitelia Microsoftu pritvrdili vyjadrenia na adresu konkurenčnej softvérovej filozofie, no C. Mundie zatiaľ prekonal všetkých.

Nová stratégia Microsoftu pod názvom Zdieľaný zdroj predstavuje "vyrovnaný prístup, ktorý umožní zdieľanie zdrojového kódu so zákazníkmi a partnermi a zároveň ochráni intelektuálne vlastníctvo, potrebné na podporu úspešného podnikania so softvérom". Tento prístup sa stane mantrou programátorov, ktorí tvoria softvér pre projekt Microsoftu, označovaný ".NET". Spoločnosť je totiž presvedčený, že internet vstupuje do éry komerčného softvéru, teda do ďalšej etapy, nasledujúcej po prvých dňoch bezplatných knižníc a elektronického obchodu. Vtedy nastane obdobie komplexných technologických systémov a životne dôležitých úloh.

A aby nevznikli žiadne pochybnosti, C. Mundie zdôraznil, že zdieľaný kód nepredstavuje nejaký neurčitý pokus o otvorený zdroj, ale zasadí podstatnú ranu protikomerčným prvkom otvoreného zdroja.

* 1 sov