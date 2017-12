Google – každý môže porovnávať

18. jan 2001 o 0:00

Internetová inovácia roka, Najinteligentnejší softvérový agent, Najlepší internetový vyhľadávač – relatívne nová internetová služba Google už dva roky zbiera všetky prestížnejšie internetové ocenenia, no jej dvaja zakladatelia sa zhodujú v tom, že to najlepšie ešte len príde.

Najväčšia inovácia Google spočíva v spôsobe hodnotenia jednotlivých stránok – ich hodnota sa určuje najmä podľa toho, ako na ne iné stránky odkazujú. Na hlavnej stránke vyhľadávača nenájdete na rozdiel od stránok jeho konkurentov množstvo odkazov na iné služby a dokonca ani reklamné bannery – Google ponúka len textovú reklamu, ktorá je však mimoriadne účinná, keďže je zobrazovaná v závislosti od toho, čo konkrétne surfista hľadá.

Vyhľadávač zároveň na svojich stránkach používa asi 80 spoločností vrátane Yahoo a Netscape a celkový počet vyhľadaní za deň dosahuje číslo 40 miliónov.

Rozhovor s autormi vyhľadávača uverejnil nedávno časopis Technology Review (www.techreview. com/articles/nov00/qa.htm)

Prečo má titulná stránka Google.com takú jednoduchú grafiku?

Brin: Keď sme začínali, nemali sme webmastera, a preto sme začali používať veľmi jednoduché, pekné grafické rozhranie. Zostali sme pri ňom dodnes, pretože sme zistili, že ľuďom to pomáha pri rýchlejšom vyhľadávaní. Nechcú sa zdržiavať na stránke, ak tam prišli kvôli rýchlemu získaniu informácií.

Page: Z iných spoločností sa stali mediálne firmy. My sa stále sústreďujeme na vyhľadávanie. Takmer polovica našej firmy stále pracuje na ďalšom vývoji.

Známe sú niektoré paradoxné výsledky vyhľadávania: ak napíšem frázu „Kto je horší ako diabol“, Google ma odkáže na webovú stránku Microsoftu…

Brin: To sme už opravili. Ak to teraz napíšete, dostanete články o Google. Takýto výsledok bol zapríčinený technológiou, ktorá skúma, čo o tom-ktorom webe hovoria ostatné stránky. Množstvo stránok hovorilo o Microsofte ako o diablovi, hoci to nie je všeobecný opis firmy. Na odstránení tohto problému sme však odvtedy veľa pracovali.

Má váš systém hodnotenia stránok aj iné nevýhody?

Brin: Technika funguje veľmi dobre na hodnotenie relatívnej hodnoty jednotlivých stránok, ale vysoký rating nemusí nevyhnutne znamenať, že stránka naozaj ponúka presne to, čo hľadáte.

Aké sú vaše plány do budúcnosti?

Page: Máme šesťčlenné výskumné oddelenie, pracuje na veciach, ktoré by sme chceli spustiť o rok či o dva – a tie môžu, ale aj nemusia fungovať. Snažíme sa vybudovať najlepší vyhľadávač, inteligentný nástroj, ktorý presne rozozná vašu požiadavku, pochopí obsah informácií na webe a dá vám presne to, čo potrebujete. Myslíme si, že Google je výrazne lepší, než ktorýkoľvek iný dnešný vyhľadávač, ale máme obrovský zoznam vecí, ktoré chceme ešte vylepšovať.

Napríklad?

V súčasnosti sme sústredení na to, aby sme mali prístup ku všetkým všeobecne dostupným informáciám. Náš index obsahuje viac než miliardu stránok a jeho veľkosť sa stále prudko zvyšuje. Ak predpokladáme, že priemerná webová stránka má rozsah dvoch vytlačených hárkov papiera, vytlačené stránky z nášho indexu by vytvorili 100 kilometrov vysokú kopu papiera – a my ju dokážeme celú prehľadať za menej ako sekundu.

Dostávate ponuky na odkúpenie Google?

Page: Samozrejme, veľmi často. Dnes sa však prudko zvyšuje naša návštevnosť aj veľkosť indexu, priťahujeme tých správnych ľudí a veríme, že budeme dominovať trhu. Ak ste presvedčení o niečom takom, je pre kohokoľvek ťažké dať vám takú ponuku, ktorá by vás zlákala. Vyhľadávanie je najdôležitejšou webovou aplikáciou a ľudia môžu ľahko vyskúšať viaceré vyhľadávače a porovnať si ich výsledky. Keď zistia rozdiel, povedia to svojim priateľom a tí svojim priateľom. A tak rastieme.

(tba, www.techreview.com)