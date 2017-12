Robonaut z NASA

18. jan 2001 o 0:00

V laboratóriách Amerického úradu pre letectvo a vesmír (NASA) čaká na kompletizáciu unikátny robot – robonaut, ktorý má funkčné ruky. Robot poslednej generácie sa od svojich príbuzných z iných laboratórií, ktoré sa robotikou zaoberajú, líši tým, že má štyri prsty schopné najjemnejších manipulácií s predmetmi. „Je to prelom vo vývoji robotov,“ hovorí zakladateľ Centra robotiky na prestížnej Carnegie Mellon University Red Whittaker. Robonauti z NASA by mali byť schopní zvládať také činnosti, ktoré v kozmickom priestore vykonávajú astronauti a podľa konštruktéra robotickej ruky Chrisa Lovchika by mali slúžiť práve posádkam kozmických lodí ako asistenti. Okrem ruky je robonaut vybavený aj špeciálnym ramenom, „hlavou“ a očami, ktoré pozostávajú z videokamier. V priebehu tohto roka robotovi pribudne jedna noha, ktorá mu umožní pohyb. Red Whittaker patrí k najschopnejším odborníkom na robotiku; v minulosti bol konštruktérom špeciálneho robota, ktorý odstraňoval následky havárie v americkej jadrovej elektrárni Three Mile Island a robota, ktorý v antarktickom ľade pátral po úlomkoch meteoritov. Celý projekt stál NASA zatiaľ tri milióny dolárov. Agentúra plánuje využiť robonautov pri riskantných operáciách v kozmickom priestore, ale aj pri prieskume vzdialených objektov Slnečnej sústavy, ako sú Jupiterove mesiace, asteroidy alebo kométy.