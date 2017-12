Novinky na pultoch predajní

Kým Hama pripravila novú módnu kolekciu pre digitály, Toshiba občerstvila ponuku externých diskov. Imation začína skúšať biznis v segmente laserových náplní, LG má nový širokouhlý displej a Panasonic zaplavil japonský trh lampami, ktoré samé rozhodnú, koľ

20. apr 2009 o 13:59 Milan Gigel, (mg)

ko svetla potrebujete.

Laserové tonery do tlačiarní a faxov už bude ponúkať aj firma Imation – dokonca aj na Slovensku. Všetky sú vyrobené z recyklovaných a nových dielcov, čo by malo priniesť o 25 až 30 percent nižšie ceny, ako pri origináloch. Otázne je, či sa firme zadarí. Značka síce nie je neznáma, mnohé firmy si už však stihli zvyknúť na to, čo bolo v ponuke doposiaľ. Plniacich firiem máme na trhu až, až....

Toshiba s externými diskami na trhu uspela a zdá sa, že nechce zaspať na vavrínoch. Do predaja prichádza s modelmi StorE Steel a StorE Art, ktoré žiaľ neprinášajú žiadne nové parametre, ani výbavu. V hre je dizajn a vyhotovenie, zvoliť si môžete formát od 1.8 po 3.5 palca, kapacitu od 120 po 1000 gigabajtov. Čo všetci na tom nereze a pastelových farbách vidia?

Hama nečaká na prichádzajúcu fotosezónu s prázdnymi rukami. Všetci nosíme na dovolenky a výlety fotoaparáty ako tak zabalené, aby neutrpeli ujmu. Na to, že sa ich strieborný povrch i tak zošúcha až na plast sme si už zvykli. Ani tu sa už nenosia čierne a šedé farby, ale všetko musí hýriť farebnými tónmi, ako na veľtrhu s textilom. Nechcete tento rok tiež prebaliť?

Há-Dé odysea nikdy nekončí. Keď ste si už konečne vymenili televízny prijímač vo svojej obývačke, pohľad na starý LCD monitor na stole býva žalostný. LG práve vyrukovalo s novým 22 palcovým modelom W2261V-PF. V ekonomickej výbave sú tri spôsoby pripojenia k PC - starý známy TN panel v širokouhlom vyhotovení 16:9, kontrastom 20000:1, dvojmilisekundovým refrešom a jasom 300 cd/m2. No, nekúpte to za 195 eur.

Lampy už nebudú svietiť silnejšie, ako treba. Panasonic vstúpil na japonský trh so svietidlom Auto-eco Light-control Twin P. Čím je táto novinka zaujímavá? Pomocou svetelného senzora sníma intenzitu osvetlenia v miestnosti a tlmí výkon žiarovky na úroveň, ktorá je potrebná. Áno, v noci to nie je nič platné, keď si však cez deň zasvietite v kúpeľni či na WC, možno senzor zistí, že nie je vôbec dôvod.

Diskovej kapacity nikdy nie je dosť a ak je v domácnosti počítačov viac, sieťové úložisko padne vhod. Ak máte v obývačke kvalitnú multimediálnu výbavu, poradí si s ním aj ona. D-Link usúdil, že už nebude ponúkať iba boxy na sieťové disky, ale naplní ich aj želanou kapacitou. DNS-323 je tak v ponuke už aj s jedným, alebo dvoma terabajtovými diskami.