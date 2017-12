E-biznis.sk by mal narásť viac ako 3,5-krát

3. máj 2001 o 11:04 (sita)

Písmo: A - | A + 0 Hodnota spotrebiteľských transakcií na internete na Slovensku by mala tento rok dosiahnuť 2,9 milióna dolárov, čo je zhruba 140 miliónov korún. Oproti roku 2000 by to bol nárast o 100 miliónov korún, čiže viac ako 3,6-násobný. Vyplýva to z analýzy internetu v SR, ktorý vypracovala spoločnosť IDC. Výnosy z elektronického obchodu by mali v najbližších rokoch rásť spolu s rastom internetového pokrytia Slovenska. Pozitívne pritom vyznieva počet tzv. dial-up telefonických pripojení, ktorý vlani vzrástol o 120 percent na 80-tisíc pripojení. Hlavnou prekážkou ďalšieho rozvoja slovenského internetu je podľa IDC stále cena pripojenia a nedostatok vysokorýchlostných, najmä DSL a káblových pripojení, aj vysoká cena počítačov. Napriek tomu, že jeden internetový provider už poskytuje bezplatné dial-up pripojenie, analytici IDC neočakávajú ďalšie rozšírenie takéhoto obchodného modelu. Príčinou je fakt, že Slovenské telekomunikácie ešte neponúkli dohody o rozdelení výnosov z telefónnych poplatkov s poskytovateľmi internetu. „Príkladom pre Slovensko môže byť ČR, kde spoločnosti súťažiace na trhu pevných telekomunikačných liniek spustili bezplatný prístup k internetu,“ zdôraznil analytik IDC J. Budd.