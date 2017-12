Nižšie poplatky za roaming od 1. júla

18. apr 2009 o 11:31 SITA

Od 1. júla tohto roka sa znížia poplatky za mobilné telefonické hovory, za textové správy a za používanie internetu cez mobilný telefón zo zahraničia.

Poslanec Európskeho parlamentu (EP) Vladimír Maňka (Smer-SD), poslanci EP dosiahli kompromis s českým predsedníctvom, ktorý sa týka rozšírenia nariadenia o roamingu z roku 2007, a to ešte pred prvým čítaním v Európskom parlamente.

Ceny hovorov



Kompromisný návrh nestanovuje podľa Maňku roamingové ceny v tarifách určených Spoločenstvom, ale určuje limity, v rámci ktorých by si mobilní operátori mali konkurovať ponukou nižších cien. Domáci operátori budú môcť účtovať svojim zákazníkom za uskutočňované roamingové hovory maximálne:

od 1. júla 2009 najviac 0,43 eura za minútu (bez DPH)

od 1. júla 2010: najviac 0,39 eura za minútu (bez DPH)

od 1. júla 2011: najviac 0,35 eura za minútu (bez DPH)

Za prijímané roamingové hovory si domáci operátori budú môcť účtovať:

od 1. júla 2009 najviac 0,19 eura za minútu (bez DPH)

od 1. júla 2010 najviac 0,15 eura za minútu (bez DPH)

od 1. júla 2011 najviac 0,11 eura za minútu (bez DPH)

SMS správy



Roamingové textové správy (SMS) by mali stáť najviac 0,11 eura (bez DPH) a to od 1. júla 2009.

Tarifikácia



Maňka zároveň uviedol, že od 1. júla 2009 by operátori mali účtovať svojim zákazníkom hovory po sekundách, ale môžu využiť aj tzv. počiatočnú minimálnu účtovaciu jednotku 30 sekúnd. Účtovanie po sekundách nastane teda až po prvej polminúte, ktorá sa vždy započíta do ceny hovoru celá.

Upozornenie na prekročený limit



Zákazníci, ktorí používajú roaming, by od 1. marca 2010 mali mať podľa Maňku možnosť zvoliť si bezplatne maximálny finančný limit. "Parlament a české predsedníctvo sa dohodli, aby bol jeden z limitov stanovený na 50 eur (bez DPH) alebo na zodpovedajúci objem dát. Tento limit by sa mal automaticky týkať všetkých zákazníkov, ktorí si nevybrali inak do 1. júla 2010,“ uviedol europoslanec. Podľa neformálnej dohody bude musieť poskytovateľ upozorniť svojich zákazníkov, keď dosiahnu 80 percent z dohodnutého limitu. V momente dosiahnutia limitu by mal poslať ďalšie upozornenie vrátane návodu, ako má zákazník postupovať, ak si želá pokračovať v dátovom roamingu. Ak užívateľ neodpovie, poskytovateľ by mal zastaviť všetky dátové roamingové služby.

Platnosť tohto nariadenia sa podľa Maňku skončí 30. júna 2012. Existujúce nariadenie o roamingových telefonických hovoroch by inak skončilo koncom júna 2010.