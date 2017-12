Syberia 3 sa stáva realitou

17. apr 2009 o 16:00 Ján Kordoš

Potvrdil to prezident spoločnosti Emmanuel Olivier, ktorý považuje Syberiu za jednu z najlepších značiek, ktoré toto menšie štúdio vlastní. A my mu dávame za pravdu. Prvé oznámenie bolo totiž načasované nevhodne - na prvého apríla a málokto bral túto informáciu ako hodnovernú.

O príbehu Syberii 3 sa zatiaľ nevie nič konkrétne. Vieme len, že sa hra objaví na PC a PS3. Konzolová platforma je pre niekoho možno prekvapením, avšak už pôvodná Syberia spoločne s pokračovaním sa objavila i na PS2 a prvom Xboxe. V Sony sa však postavili na hlavu a odmietli vydať Syberiu v USA, čím podľa Microidsu prišli o výrazné zisky – a práve to bol dôvod, prečo je ďalší diel oznámený až teraz. Zatiaľ síce Microids práva na americké vydanie pre PS3 od Sony nezískal, nás to však trápiť nemusí. U nás sa objaví ako PC, tak aj PS3 verzia. Tešíme sa na prvé obrázky. Kate Walker by k nám mala doraziť v priebehu júna 2010.

Zdroj:PR