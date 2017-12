Švédski piráti pôjdu na rok do chládku

Štyria ľudia stojaci za internetovou službou The Pirate Bay, ktorá umožňuje používateľom zadarmo medzi sebou sťahovať hudbu, filmy a počítačové programy, si odsedia rok za mrežami.

20. apr 2009 o 7:52 SITA

V piatok o tom rozhodol štokholmský súd. Obhajoba neuspela s argumentom, že na samotnej stránke nie sú umiestnené žiadne filmové ani hudobné diela chránené autorskými zákonmi. Súdu stačilo, že služba ponúka veľmi jednoduchý spôsob, ako sa dostať ku "kradnutým" dielam umiestneným v počítačoch iných užívateľov.

Gottfrid Svartholm Warg, ktorý The Pirate Bay financoval, ako aj Peter Sunde, Fredrik Neij and Carl Lundström, ktorí službu prevádzkovali, sa podľa rozhodnutia súdu dopustili vážneho porušenia autorského práva tým, že poskytli užívateľom "internetovú stránku so sofistikovaným vyhľadávaním, jednoduchým sťahovaním a úložnými kapacitami".