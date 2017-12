Duke Nukem Forever takmer dokončený!

16. apr 2009 o 20:30 Ján Kordoš

Preto nám tento rok George zmenil taktiku a optimisticky prezradil, že k dokončeniu projektu Duke Nukem Forever chýba splnenie 71 úloh. Pôvodne ich bolo (vraj) okolo 800 až 900, takže sa skutočne zdá, že práce na akčnej hre finišujú. Takmer sme Georgovi uverili, ale napokon – keďže je to náš večný vtipkár – sme sa od srdca zasmiali.

Takýmto tempom by sme sa vydania mali dočkať za 1,2 roka, čo nám optimisticky vychádza na cca jún 2010. Viac by sa však hodilo použitie známej frázy „Dávam bolševikovi rok, maximálne dva,“ no keďže vieme ako to s našimi červenými kamarátmi dopadlo, budeme držať hubu.

Stihnú to chlapci z 3D Realms? A len tak medzi rečou: hovorí dnešnej hernej generácii ešte niečo Duke Nukem?

Zdroj:Kotaku