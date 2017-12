El Presidente hlási návrat na socialistický trón

16. apr 2009 o 19:30 Ján Kordoš

Všetky screenshoty

Ak netušíte o čom je reč, čítajte krátky sumár. Chopíte sa funkcie miestneho El Presidente tropického ostrova a ďalšie smerovanie ako prezidenta maličkeh krajiny je len na vás. Môžete si otvoriť ústa a kydať na poddaných sociálne nezmysly, vykorisťovať ich a sami sa váľať v zlate. Chudoba potláčaná militantnou armádou vaše sociálne chúťky môže len a len podporovať, no pozor si bude treba dať na povstalcov. Druhá možnosť ponúka vybudovať raj pre turistov. Dbať musíte na vplyv „Ju Es end Ej“, pričom pozadu nezostávajú ani červení bratia zo Sovietskeho zväzu. So slzou v oku spomíname na izometrické Tropico. Tretí diel by mal tieto spomienky oživiť. Tvorcovia sľubujú i návrat štipľavého humoru. Vcelku lákavo vyzerá novo spustená domovská stránka, na ktorej nájdete ďalšie informácie.

Zdroj:PR