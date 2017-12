Žiaci v Katoviciach sa učia z netbookov

Do poľských škôl prichádzaju minipočítače v gumenom púzdre.

VARŠAVA, BRATISLAVA. Miniatúrny počítač namiesto kopy učebníc a zošitov? To, čo bolo kedysi len scénou zo sci­-fi, sa v Poľsku stáva realitou. Ak sa program v Katoviciach na juhu krajiny osvedčí, rozšíria ho aj na iné poľské školy.



V rámci experimentu žiakom vo veku od šesť do dvanásť rokov rozdali miniatúrne notebooky. Do kilogram vážiaceho prístroja odborníci nahrali učebnice, slovníky, mapy a tabuľky s matematickými vzorcami.



Takzvaným netbookom nechýba ani pripojenie na internet. Počítače určené najmenším školákom chráni pred nárazom gumový poťah.



Netbooky sa používajú priamo na vyučovaní. Hlavný počítač má učiteľ. „Môže prepojiť počítače a kontrolovať prácu celej triedy,“ povedala agentúre ČTK riaditeľka katovickej základnej školy Teresa Liburská-Lójová.

Komunikácia funguje aj opačne. „Stačí stlačiť príslušné tlačidlo a učiteľovi sa na monitore objaví informácia, kto s čím potrebuje pomôcť,“ vysvetlila riaditeľka.



Školský laptop stojí 1000 zlotých (226 eur). V úvodnej fáze hradí náklady firma Intel, ktorá dodala počítače a školský server a školy vybavila bezdrôtovým internetom.



Učebnice však ešte nekončia. „Je to doplnok, ktorý si deti obľúbili, ale základom vzdelávania zostáva knižka,“ dodala riaditeľka.