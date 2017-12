Neandertálci boli trojakí

Analýza mitochondriálnej DNA izolovanej z kostí neandertálcov potvrdila anatomické náznaky, že tvorili tri zemepisne vymedzené skupiny. Možno štyri.

16. apr 2009 o 13:00

Mapka ukazuje tri genetické skupiny neandertálcov, ktoré sa prekrývajú s anatomickými. Štvrtú zrejme tvorili neandertálci z Blízkeho východu.(Zdroj: ILUSTRÁCIA - PLOS ONE)

BRATISLAVA. Človek neandertálsky, náš predchodca ako zástupcov Homo sapiens v Európe, obýval pred približne 300-tisíc až 25-tisíc rokmi obrovské územie.

Siahalo od Portugalska pozdĺž južného okraja zaľadnenia cez celú Európu, Blízky východ, Uzbekistan po Altaj na južnej Sibíri.

Paleoantropológovia vymedzili tri anatomické skupiny neandertálcov: západoeurópsku, juhoeurópsku a blízkovýchodnú. Stále však nebolo jasné, nakoľko ide o premenlivosť vnútri niektorej populácie a nakoľko o medziskupinové rozdiely.

Trojica francúzskych bádateliek teraz preskúmala 15 sekvencií mitochondriálnej DNA z kostí dvanástich neandertálcov. Potvrdili tri skupiny - západoeurópsku, juhoeurópsku a západoázijskú, čo sa sčasti prekrýva so spomenutými.

Žiaľ, zatiaľ sa nepodarilo izolovať a sekvenovať nijakú DNA neandertálcov z Blízkeho východu. (Hoci Blízky východ zemepisne spadá do širšej kategórie „západná Ázia"). Mohli tvoriť štvrtú skupinu.

V časopise Public Library of Science ONE to napísali Virginie Fabreová, Silvana Condemiová a Anna Degioanniová z CNRS a Marseillskej univerzity.