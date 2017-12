V Austrálii zakázali ďalšiu hru

15. apr 2009 o 13:00 Ján Kordoš

Na jednej strane súhlasíme, pretože si vekové obmedzenie MA15+ (do 15 rokov nevhodné) je pre túto strieľačku nedostatočné. Akčná hra odohrávajúca sa v období Prvej svetovej vojny lákala na strieľanie vojakov i zombíkov, pričom sme mohli využívať pri kontaktných súbojoch bonusové zbrane ako lopatu či bajonet a kopanec do hlavy. Krv samozrejme striekala prúdom, u nás je hra do 18 rokov nevhodná, čo je problém Austrálie a zároveň druhá strana mince.

Classification Board totiž nemôže udeliť videohrám vyšší rating ako MA15 - napríklad filmy nedostupné pre deti bývajú označované ratingom R18+. V prípade, že hra obsahuje krv, prípadne je príliš akčná alebo dokonca sa odváži zobraziť nahotu, nedostane v Austrálii rating, oficiálne sa nemôže predávať v obchodoch a tamojšie úrady ju tak jednoduchým spôsobom zakázali.

V prípade NecroVisioN to napokon nie je až tak rozhodujúce, no pri iných „adult only“ tituloch – a nejde o erotické hry – je obmedzovanie dospelých hráčov nezmyselné.

Zdroj:Gamespot