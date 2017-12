Stĺpček Miloša Čermáka: Bilbord

Bol to prvý a posledný bilbord, na ktorý moja žena žiarlila. Bola na ňom krásna modelka. Pamätám sa, že som každý deň povedal: „Pozri, to nie je vôbec zlá reklama!“ a žena ma s predstieraným pohoršením buchla do kolena.

15. apr 2009 o 1:19 Miloš Čermák

Písmo: A - | A + 25 0 Keď ju v polovici deväťdesiatych rokov prestriekali reklamou na nejaký supermarket, bol to pre nás koniec jednej epochy. ZDROJ: Miss Rogue/FLICKR.COM Spomenul som si na tú reklamu minulý týždeň, keď som čítal posledné číslo časopisu Wired. Desiatky „najlepších mozgov“ v ňom predpovedajú budúcnosť na niekoľko najbližších rokov. Okrem iného sa vraj dočkáme bilbordov šitých na mieru okoloidúcich. Mám rád bilbordy a páči sa mi, keď prichádzajú s niečím novým. Bol som pyšný, že som redaktor Reflexu, keď tento časopis prišiel počiatkom deväťdesiatych rokov s bilbordom, na ktorom bolo zrkadlo. Pätnásť rokov predtým, než tento vtip zopakoval americký časopis Time! Vôbec mi nevadilo, že ľudia staniol v priebehu niekoľkých dní rozkradli. Teším sa na inteligentné bilbordy, ktoré - vraj podľa mobilu - spoznajú, kto ide okolo. Bude to ako čítanie myšlienok a najtajnejších prianí. Niektorí ľudia sa takým bilbordom budú radšej vyhýbať! Čo keď o nich prezradí niečo, čo nechcú? Až okolo pôjdem ja, objaví sa zase tá modelka z deväťdesiatych rokov. A moja žena mi povie: „Tak teba to ešte neopustilo, dedo?“