Máte mobil? Ste na mape

Vedci a biznizmeni hľadajú spôsoby, ako využiť signály vysielané z našich mobilov a GPS zariadení na zlepšenie nášho života.

15. apr 2009 o 1:04 Tomáš Ulej

BRATISLAVA. Obyvatelia Ríma mali počas festivalu Notte Bianca v septembri 2006 možnosť na vlastné oči vidieť technológiu, ktorá zrejme v najbližších rokoch zmení pohľad na náš svet. Na mapu im organizátori v reálnom čase premietali život ich mesta - blikajúce modré bodky im ukazovali, kde sa práve vo veľkom množstvo nachádzajú ľudia používajúci mobily.

Hŕba svetielok sa pomaly presúvala z jedného miesta na druhé presne kopírujúc ukazovateľ aktuálne prebiehajúcich podujatí. Nad ránom, po skončení festivalu, zase začali svetielka postupne vyhasínať.

Živú mapu sveta v skutočnosti - vďaka mobilom, ktoré vysielajú svoju polohu - kreslíme úplne všetci. Čo nové o našich životoch sa z nej môžeme dozvedieť?

Lepšie mesto, efektívnejšia doprava

Výskumníci zo Senseable City Laboratory v Massachusettskom technologickom inštitúte začali v spolupráci s operátormi experimentálne sledovať aktivitu mobilných telefónov v Ríme, Amsterdame a Kodani. Aplikácia WikiCity, ktorú vyvíjajú, verne odráža každodennú rutinu obyvateľov: keď chodia najviac do práce, kam sa chodia zabávať, no napríklad aj to, kde zlyháva mestská infraštruktúra.

Na jednej z máp, ktorá je k dispozícii na stránke projektu, vidieť žltou farbou pohyb autobusov po Ríme. Odtiene modrej ukazujú miesta, kde je najviac ľudí. Na niektorých miestach je primnoho autobusov a primálo ľudí, inde naopak.

„Najlepším riadiacim mechanizmom mesta sú jeho vlastní obyvatelia," citoval minulý týždeň vedcov ReadWriteWeb.com. Systém založený na aktuálnej analýze pohybu ľudí by mohol v budúcnosti pomôcť riadiť dopravu, pomáhať v logistike mesta alebo priamo obyvateľom v reálnom čase poradiť, ktorá z ciest z bodu A do bodu B je pre nich momentálne najrýchlejšia a kde už-už hrozia zápchy.

Kam mám teraz ísť?

To všetko je však len začiatok. Čo ak dáta o pohybe ľudí dáme dohromady s ďalšími informáciami, napríklad z internetu, a všetky potom odovzdáme do rúk ľudí?

Firma Sense Networks spustila v San Francisku aplikáciu CitySense, ktorá pomocou údajov od telefónnych operátorov, dát GPS zariadení a informácií z Googlu ľuďom priamo do mapy v mobile pridáva informácie o tom, kde sa v meste konajú podujatia. Napríklad kam práve z tohto miesta, kde stojím, ľudia najčastejšie išli? Kde je ich práve najviac a čo sa tam zrejme deje?

Skutočná sociálna sieť: kam chodíš, to v skutočnosti si

A teraz, v pripravovanej verzii chce firma pomôcť používateľom priamo nájsť ľudí s podobnými záujmami. Podľa pohybu po meste, adries firiem a podnikov a rôznych sociologických prieskumov o obyvateľoch jednotlivých častí mesta začne usudzovať, aké sú návyky jej používateľov. Teda či sú napríklad „domasedi", alebo „mladí a výbojní", alebo „obchodní cestujúci".

Aplikácia má rozoznávať až 20 rôznych skupín obyvateľstva podľa ich návykov. A následne z nich urobiť sociálnu sieť.

„Je to ako Facebook, ale bez toho, aby ľudia o sebe čokoľvek písali," povedal pre server TechnologyReview.com Tony Jebara, zakladateľ spoločnosti. „Chceme pre ľudí vytvoriť skutočnú sociálnu sieť, do ktorej patria, lebo s ňou korešpondujú," povedal.

Zatiaľ len v plienkach

Výskum v tejto oblasti je zatiaľ iba na začiatku, priznávajú vedci. Dáta síce vedia zbierať a rovnako tak i zakresliť do mapy, to, čo práve chýba, je ich dokonalá analýza. A tiež samotné nápady, na čo všetko ešte môžu údaje poslúžiť.