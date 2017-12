Obedná pauza: majster matov

15. apr 2009 o 11:30 Slavomír Benko

Nebavilo vás nikdy čakať počas celej šachovej partie, kým dostanete šancu zahrať niekoľkými finálnymi ťahmi mat? Na to je tu MateMaster, ktorý vás hodí rovno do tej správnej fázy hry. Vašou úlohou v desiatkach ponúknutých scenároch rôznej náročnosti je - prirodzene - dostať súperovho kráľa do bezvýchodiskovej pozície. Ak máte chuť a čas na celú poctivú partičku, MateMaster vám dá aj túto možnosť.

Ovládanie:

Myš.

Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.