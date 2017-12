Našli nové druhy pavúkov a žiab. Výskum financovali bane

15. apr 2009 o 14:23

Pavúky, žaby, gekón a množstvo rastlín. Vyše päťdesiat dosiaľ neznámych organizmov identifikovala na Papue-Novej Guinei výprava vedcov a ochranárov medzinárodnej organizácie Conservation International (CI).

Prieskum vedci robili na Kaijendskej vysočine v provinciách Enga a Južné vysočiny, ktoré ležia v centrálnom pohorí krajiny, divočine obývanej etnikom Hewaov. Tí nadviazali plný kontakt s civilizáciou iba pred polstoročím. Letecky sa k nim dá dostať až od roku 2001.

To však neznamená klasické letiská, ale krátke pristávacie pásy vyklčované pri dedinách. Aj to však podstatne zlepšilo prístup do oblasti, kam sa predtým dalo preniknúť iba namáhavým pochodom. Približne mesačná výprava prebehla v júli a auguste 2008.

Priesmyk Kaiingri v provincii Enga - výprava preskúmala aj túto oblasť.

Foto: CI/Bruce Beehler

Polstovka nových pavúkov...

Odborníkov CI sprevádzali miestni papuánski kolegovia a vedci z Univerzity Britskej Kolumbie (Kanada) a Montclairskej štátnej univerzity (štát New Jersey, USA). Cieľom výpravy bolo aj prehĺbiť stále nedostatočné poznanie miestnych hewaoských komunít.

Výprava bola v rámci programu RAP (Rapid Assessment Program), prvého dôkladnejšieho výskumu - po svete ich prebehlo už vyše 60. Viedol ju Steve Richards z CI. Zdokumentovala vyše 600 druhov: bezstavovcov, obojživelníkov, plazov, vtákov, cicavcov i rastlín.

Ukázalo sa, že je medzi nimi 50 dosiaľ neznámych druhov pavúkov, prevažne skákavkovitých (Salticidae), čo sú aktívni lovci. Dokonca zástupcovia troch nových rodov (rod tvorí v biológii jeden alebo viac druhov), ktoré vedci nazvali Tabuina, Yamangalea a Cucudeta.

Napríklad rod Tabuina. Jeho druh varirata dokáže vyskočiť najmenej 15 centimetrov vďaka nahromadeniu krvi v končatinách. Vedci ho našli v korune osamelého ihličnatého stromu na pralesnej čistine. Aj druh Tabuina rufa účastníci výpravy objavili na strome.

Ďalšou ukážkou nového rodu a druhu je skákavka Yamangalea trewana, objavená na kmeni stromu vo výške viac ako 2000 metrov nad morom. Tento nový rod patrí do podčeľade Cocalodinae, vyskytujúcej sa iba na Novej Guinei a dosiaľ z nej boli známe iba dva rody.

Pri Cocalodinae však nezostalo len pri troch rodoch. Novoobjavený druh Cucudeta zabkai totiž definuje štvrtý. Ide o malú skákavku, na prvý pohľad pripomínajúcu mravca - a na rozdiel od spomenutých ju prieskumníci našli v spadanom lístí na zemi v hustom pralese.

Pavúky sú zdanlivo obskúrne a nevýznamné tvory. No majú veľký význam pri udržiavaní stability ekosystémov - ako predátory i ako korisť.

Tabuina varirata - nový rod a druh skákavkovitého pavúka.

Foto: Wayne Maddison

Nový druh skákavkovitého pavúka z rodu Orthrus.

Foto: Wayne Maddison

Nový druh skákavkovitého pavúka z rodu Uroballus.

Foto: Wayne Maddison

...a žaby, gekón a rastliny

Výprava objavila tri vede dosiaľ neznáme druhy žiab. O úlohe týchto obojživelníkov v ekosystémoch platí to, čo sme práve napísali o pavúkoch.

Po prvé, drobnú hnedú žabu z rodu Oreophryne, ktorá sa zvukovo prejavuje ostrým cvrlikaním. Známa je iba z vápencových vŕškov na mieste objavu, patrí však do skupiny hojnej v najvlhkejších dažďových pralesoch Novej Guiney. Vajcia znáša na zemi alebo na stromoch, pričom sa z nich liahnu hneď malé žabky, bez štádia žubrienky.

Po druhé, jasnozelenú stromovú žabu z rodu Nictymystes s obrovskými očami, svedčiacimi o nočnom spôsobe života. Objavená bola pri horskej rieke. Všetky známe žaby tohto rodu obývajú horské lesy. Vajcia kladú pod kamene v riekach a potokoch. Ich žubrienky majú veľké ústa, ktorými sa prisávajú ku klzkým kameňom, aby ich nedoniesol prúd.

Napokon po tretie, žabu z rodu Litoria, ktorá obýva horské bystriny. Žaby z tejto skupiny mávajú mimoriadne premenlivý celkový výzor a tak sa jedince konkrétneho druhu pred párením rozpoznávajú najmä podľa špecifického volania. To je navyše veľmi silné, aby ho bolo počuť na pozadí hlasno zurčiacej vody. Vajcia tieto žaby kladú pod kamene na plytčinách.

Prekvapil objav jaštera gekóna. Pásavý druh z rodu Cyrtodactylus je známy iba na základe pozorovania jediného exemplára v hustom dažďovom pralese, kde sa šplhal vysoko v korune stromu po machom porastených konároch, pričom na rozdiel od iných gekónov pri šplhaní nevyužíval priľnavé labky, ale ostré pazúry. Živí sa hmyzom a inými článkonožcami.

Nový druh „cvrlikajúcej" žaby z rodu Oreophryne.

Foto: Steve Richards

Nový druh žaby z rodu Litoria.

Foto: Steve Richards

Nový druh gekóna z rodu Cyrtodactylus.

Foto: Steve Richards

Pestrú paletu cenných výsledkov doplnili dve rastliny. Jednak drevnatá popínavá z čeľade Menispermaceae, nazvaná Hypserpa calcicola - iba druhá nová z tohto rodu objavená za posledné storočie. Jednak ker, tvoriaci súčasť lesného podrastu, z čeľade Monimiaceae, nazvaný Kairoa endressiana - z rodu Kairoa bol dosiaľ známy iba jeden druh. Členovia výpravy si najprv mysleli, že objavili nový rod, no analýza DNA to vyvrátila.

Harmónia protikladov

Kaijendská vysočina je výrazne zvlnená náhorná plošina s rozlohou 800 štvorcových kilometrov nad banským mestečkom Porgera v západnej časti provincie Enga. Na plošine sú horské vrcholy s výškou presahujúcou 3500 metrov nad morom.

Baňu v Porgere prevádzkuje spoločný podnik Porgera Joint Venture. Prakticky celý patrí firme Barrick Gold Corporation, najväčšiemu producentovi zlata na svete.

Táto firma financovala už viac výprav do okolitej divočiny. Cieľom bolo zmapovať prírodu a nájsť v spolupráci s domorodcami environmentálne čo najšetrnejšie spôsoby rozvoja. Ide aj o zdroje pitnej vody pre desaťtisíce obyvateľov horských údolí v Enge a v priľahlých provinciách. A o zachovanie pralesa, dôležitej „uhlíkovej výlevky": vegetácia odsáva z ovzdušia oxid uhličitý, čím tlmí globálne otepľovanie.

Banské firmy zväčša nemajú dobrý kredit vo vzťahu k životnému prostrediu. Na samotnej Papui-Novej Guinei preto došlo k vážnym stretom s domorodcami. Vyšli mimoriadne draho firmy aj investorov, hocako ich vláda podporila. Výstrahou je obrovská nútene uzavretá medená baňa na ostrove Bougainville východne od hlavnej časti krajiny. Toxické odpady tam vyvolali vzburu, občiansku vojnu a takmer rozpad Papuy-Novej Guiney.

Manažment Barrick Gold preto radšej hľadá dohodu s obyvateľmi, pre ktorých lov a zber pralesných produktov znamená významnú časť živobytia. Nuž a rozvoj šetriaci prírodu je logicky v záujme ochranárov. Z toho vzišla viacročná trojstranná spolupráca.

Správcovia pralesa

„Kaijendská vysočina a blízke údolia predstavujú jednu z najväčších oblastí horskej divočiny na Papue-Novej Guinei, kam dosiaľ neprenikol rozvoj. Celé územie vlastnia miestne klany a tieto lesy majú zásadný význam pre ich tradičný spôsob života," povedal Steve Richards.

Antropológ William Thomas z Montclairskej štátnej univerzity realizuje s klanmi Hewaov projekt „Správcovia pralesa". Spočíva v zdokumentovaní prírody oblasti pomocou tradičných znalostí Hewaov. Popri Williamovi Thomasovi ho inicioval Bruce Beehler z CI.

Domorodci totiž využívajú podrobné informácie o zvieratách a rastlinách tak, že ich dlhodobé využívanie ľuďmi nevedie k ohrozeniu predmetných druhov, ani k celkovému poškodeniu tamojšieho životného prostredia. Cieľom Williama Thomasa je Hewaom pomôcť, aby v tom mohli pokračovať aj po nadviazaní plného kontaktu s civilizáciou a ostatným svetom.

Účastnící výpravy pri objave skákavky Tabuina varirata v Národnom parku Varirata.

Foto: Wayne Maddison

Väčšina divočiny na Papui-Novej Guinei je stále nepreskúmaná. CI tam plánuje na rok 2009 tri ďalšie výpravy z programu RAP, prvú už teraz v apríli.

Financovanie lanskej výpravy firmou Barrick Gold odráža snahu získať najkvalifikovanejšie informácie pre tvorbu rozhodnutí o ťažbe, ktorých cieľom je maximálne vyvážiť objektívnu potrebu rozvoja regiónu a krajiny s ochranou biologickej rozmanitosti. Tá prospieva nielen miestnym komunitám, ale cez vplyv pralesov na vývoj klímy aj celému ľudstvu.

Šéf činností firmy na Papui-Novej Guinei Mark Fisher zdôraznil vedomie environmentálnej zodpovednosti, potešenie z objavov nových živočíchov a rastlín, avšak najmä odhodlanie pokračovať v úsilí, aby sa divočina okolo Porgery zachovala pre budúce generácie.

Prístup Barrick Gold iste nediktujú „iba" ideály, ale tiež triezva kalkulácia, veliaca predísť problémom. Na druhej strane vysokokvalifikovaní pracovníci ťažiarskych firiem bývajú environmentálne založení častejšie, ako by sa pri pohľade zvonku zdalo. Ak si ich chce vedenie udržať, musí to rešpektovať. Napokon aj čoraz viac sa šíriaci „nový environmentalizmus" znamená sústrediť sa na spoločenské výhody pri zachovaní prírody a menej na ideológiu.

Hlavný zdroj: Komuniké Conservation International z 25. marca 2009