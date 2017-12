Reálne 4G siete už pomaly klopú na dvere

Švédsky telekomunikační operátori Tele2 a Telenor vytvoria vo Švédsku spoločný podnik s cieľom vybudovať novú sieť štvrtej generácie, ktorá bude zároveň jednou z prvých svojho druhu na svete.

14. apr 2009 o 14:06 Marcel Pastír

4G nastúpi koncom roka 2010



Prevádzkovatelia telekomunikačných služieb po celom svete sa prostredníctvom zdieľania spoločných sieťových zariadení čoraz viac snažia znižovať svoje náklady, no zatiaľ sa uskutočnilo iba niekoľko dohôd. Podľa riaditeľov švédskych divízií obidvoch spoločností bude nová vysokorýchlostná sieť mobilného internetu založená na technológii LTE, pričom jej zavedenie je naplánované na tento rok s oficiálnym spustením služieb koncom roka 2010.

Mobilný internet je jasnou cestou budúcnosti



Cieľom zavedenia najnovšej siete štvrtej generácie (4G) je rastúci prenos údajov prostredníctvom mobilných telefónov a laptopov s využitím mobilných dátových kariet. Spoločnosti Tele2 a Telenor očakávajú, že do roku 2013 bude mať až 99 % švédskej populácie prístup k mobilnému internetu rýchlosti 80Mbit/s vo vidieckych oblastiach, v mestách by mala rýchlosť prenosu údajov dosahovať až 150Mbit/s.

Prognóza vývoja LTE vo svete



LTE (Long Term Evolution), označované ako Super 3G, 3.9G či 4G, sa s najväčšou pravdepodobnosťou stane technológiou, ktorá nahradí súčasnú tretiu generáciu mobilných sietí - HSPA (High Speed Packet Access). Prinesie so sebou rýchlosti mobilného internetu, ktoré sú dnes dostupné len prostredníctvom pevného pripojenia. Nástup LTE by mal prísť v roku 2010 s prvými mobilnými telefónmi a notebookmi najvyššej triedy . Už dnes prebiehajú mnohé testy a uskutočňujú sa prenosy dát s veľmi zaujímavými rýchlosťami. Podľa prognóz Nokie sa LTE do roku 2013 udomácni aj v telefónoch strednej triedy a v roku 2020 až 2030 by mala nastať rozsiahla výmena 2G a 3G sietí za LTE štandard.