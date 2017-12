Únia nalieha na sprísnenie ochrany osobných údajov na internete

Európska komisia (EK) v utorok vyzvala na sprísnenie ochrany súkromia používateľov internetu naliehajúc na preskúmanie predpisov súvisiacich s ochranou osobných údajov vzhľadom na technologický pokrok. Eurokomisárka pre informačnú spoločnosť a médiá Vivia

16. apr 2009 o 11:33 SITA

ne Redingová uviedla, že je "nevyhnutné", aby nová zostava Európskej komisie, ktorá by sa mala vytvoriť do konca roka, nahradila predpisy prijaté ešte v roku 1995.

"Takáto reforma je potrebná už dlhú dobu, vzhľadom na rýchly technologický vývoj," uviedla eurokomisárka vo svojej videospráve umiestnenej na internete. Redingová poukázala na internetové sociálne siete ako Facebook a MySpace, ktoré neustále útočia na svojich používateľov reklamami vybranými podľa údajov uvedených v ich profile, a inteligentné čipy na báze rádiofrekvenčná identifikácia (RFID). „Európske pravidlá ochrany súkromia sú jasné: osobné informácie sa môžu používať iba po predchádzajúcom súhlase dotknutej osoby. Nesmieme sa vzdať tejto základnej zásady a nechať monitorovať, skúmať a zaznamenávať všetky naše informácie výmenou za prísľub 'relevantnejšej' reklamy! Rozhodne zakročím, keď si členská krajina EÚ nesplní túto povinnosť,“ uviedla komisárka Redingová vo svojom videopríhovore.

Viviane Redingová taktiež varovala, že RFID, teda inteligentné čipy zabudované do výrobkov vysielajúce rádiové signály, by naplnili svoj ekonomický potenciál iba vtedy, „ak ich používali zákazníci a nie ak by sa používali na zákazníkoch. Žiadny Európan by nemal pri sebe nosiť čip bez toho, aby presne vedel, na čo sa používa, a aby mal možnosť ho kedykoľvek odstrániť alebo vypnúť.“ Takéto čipy sú v súčasnosti vyvíjané pre použitie pri výrobe predplatených cestovných lístkov. Existujú však obavy, že by mohli byť vsadzované do výrobkov, v snahe zistiť správanie sa zákazníkov bez toho, aby o tom vedeli.