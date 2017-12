Street Fighter 4 - Van Damme na dôchodku

14. apr 2009 o 12:10 Martin Hracho

Síce PC verzia bola odsunutá na leto, ale podľa úspechu konzolových verzii sa máme na čo tešiť. Capcom od samého začiatku vývoja Street Fighter IV návrat ku koreňom, ktorý celé tie roky tak skvelo fungoval ešte na automatoch. Nehrozí žiadne zbytočné experimentovanie či nebodaj bože potopenie celej série. Nováčikov nepochybne poteší fakt, že hra bude prístupná aj pre nich, hoci im prsty nelietajú ako skúseným veteránom. K dispozícií bude aj tréningový režim, kde sa usmrcujúce kombá naučíte behom pár minút. Čo sa týka samotných postáv tak sa dočkáme starých známych ako napr. Ken, Ryu či Blanka a nebudú chýbať ani nové postavy s novými schopnosťami.



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Staronová grafika

Z okolitých screenshotov si okamžite všimnete cell-shade grafiku kombinovanú s komixovým spracovaním. Výrazne tým Street Fighter IV odkazuje na pôvodné hry, transformácia do 3D podoby poskytuje tvorcom ďaleko viac výhod než minulé diely. Už len zo samotného gameplayu si musíte všimnúť, že obrazovka sa každú chvíľu mení, neustále sa niečo deje a všetko to do seba skvelo zapadá. K rozbehnutiu takejto nádhery v plnej kráse bude treba aj silné železo, kde je rýchlosť pre maximálny pôžitok z hrania nutnosťou. Viceprezident Capcomu hráčov však ubezpečil, že na PC konverzii usilovne pracujú a snažia sa, aby vyzerala ešte lepšie než konzolová a bežala plynule v šesťdesiatich snímkach za sekundu, vďaka čomu môžu hru predať väčšiemu počtu zákazníkov, než dvom percentám s najsilnejšími zostavami. Aký hardvér bude potrebný, nevieme.

Potrebný bude gamepad, aby ste si hru naozaj užili. Samozrejme sa bude dať hra ovládať aj na klávesnici, ale nedokážem si tak hru ani predstaviť. Podľa posledných informácii Capcom uvažuje o pribalení špeciálneho ovládača v spolupráci s firmou Mad Catz, ktorá by mohla zaistiť existenciu špeciálnej edície s klasickým ovládačom vo forme páčky a niekoľkých tlačidiel. Čo sa týka samotného multiplayeru, ten bude samozrejme hra podporovať a Capcom sa pravdepodobne snaží, aby sme si mohli zahrať aj s majiteľmi Xboxu 360, čo môže byť takisto dôvodom pre odklad. Určite ste aj počuli o sťahovateľnom obsahu pre konzolové verzie, ktorý bude pevne daný v predávanej PC verzii.

Návrat ku koreňom

Na záver nám stačí len dúfať, že si Capcom dáva s PC verziou poriadne záležať, aby nám priniesol skvelý bojový zážitok, ktorý na tejto platforme chýba už dlhé roky. Street Fighter IV je rozhodne najlepším kandidátom na oživenie bojoviek. Technické spracovanie a klasickú hrateľnosť na to má.