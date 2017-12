Veľkonočné vajíčka vo vašom počítači

To čo deti na západe hľadajú v záhrade, môžete aj vy nájsť vo vašom počítači. Výrobcovia softvéru pred vami ukryli množstvo "veľkonočných vajíčok". Nedajú sa zjesť, ale určite minimálne pobavia.

13. apr 2009 o 10:00 Tomáš Ulej

Do aplikácii, ktoré používate na serióznu prácu, sa zmestí aj viac než len to, čo využívate každý deň: politické odkazy od autorov grafického programu, hra uprostred nudných tabuliek kancelárskeho programu, či vtipná odpoveď na príkaz v konzolovom okne.

Tvorcovia softvéru pred vami podobne ako rodičia pred deťmi poukrývali rôzne malé veľkonočné vajíčka v podobe nečakaných funkcií. Vyvoláte ich stlačením správnej kombinácie kláves, alebo kliknutím v správnej chvíli. Určite vám už niektorý z podobných tajných receptov prišiel aspoň raz do mailovej schránky.

Tajné funkcie vo vašich programoch

Skúste napríklad v programoch, ktoré máte nainštalované na počítači vykonať niektorú z týchto operácii:

Zadajte do internetového prehliadača Firefox namiesto webovej adresy text about:mozilla .

Ak používate Google Chrome zadajte about:internets .

Ak používate kancelársky balík OpenOffice.org, môžete sa namiesto nudného účtovníctva napríklad zahrať. Skúste do tabuľky v programe Calc zadať =GAME(A2:C4;"TicTacToe") alebo =GAME("StarWars") . (Prehľad všetkých vajíčok ukrytých v programe nájdete na tejto stránke).

Skúste v grafickom programe Picasa od Google stlačiť naraz klávesy Ctrl+Shift+Y



V hre Solitaire dodávanej s Windowsami stlačte Alt+Shift+2 a vyhráte aj keby ste nechceli.

Kus histórie

Softvérové veľkonočné vajíčka obsahovali už prvé unixovské systémy. Ak ste napríklad zadali príkaz make love , konzola odpovedala "not war?" . To isté, ak ste zadali príkaz why? (odpoveď: why not ?).

Oveľa slávnejšie boli pridané funkcie v operačných systémoch a programoch od Microsoftu. Určite si spomeniete na letecký simulátor, ktorý sa dal vyvolať v tabuľkovom editore Microsoft Excel 97. Alebo Pinball vo Worde. p>Doba sa však odvtedy už trochu zmenila. V čase rôznych škodlivých kódov, môžu skryté funkcie u niektorých používateľov vyvolávať obavy.

Čo ešte okrem pekného videa pred nami firma ukryla? Tiché odosielanie našich súkromných dát niekam na internet? Alebo zadné dvierka pre tvorcov vírusov? Paranoji sa medze nekladú. Výrobcovia už preto radšej postupne upúšťajú od všetkého, čo by u používateľov mohlo vyvolávať strach.

Microsoft skončil s pridávaním nových vajíčok do svojich programov v roku 2002, keď zaviedol vo firme politiku Trustworthy Computing.

"Je to o dôvere. Je to o tom, ako byť profesionálnymi. Je skvelé vidieť svoje meno vo svetle reflektorov, alebo keď vývojári dostanú možnosť ukázať svoju kreativitu. No nie je to vôbec úžasné, keď je cenou za to dôvera našich zákazníkov," vysvetľoval Larry Osterman z Microsoftu ešte v roku 2005 čitateľom, prečo so zábavnými doplnkami programov firma už nadobro skončila.

Archív tisícok veľkonočných vajíčok vložených do operačných systémov a programov od rôznych výrobcov, nájdete na stránke eeggs.com.

Poznáte iné vtipné doplnky v programoch? Napíšte nám do diskusie.