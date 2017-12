Nové filmy podľa hernej predlohy: Bioshock a Shadow of the Colossus

10. apr 2009 o 17:30 Ján Kordoš

Začneme očakávanou správou. Bioshock bude sfilmovaný, na režisérsku stoličku si sadne Gore Verbinski, ktorý mávol rukou nad štvrtými Pirátmi z Karibiku (chvalabohu) a radšej sa bude venovať podmorskému svetu Rapture, ktorého filmové tajomstvo odhalíme v priebehu budúceho roku. Podľa posledných informácií je scenár od Johna Logana (Gladiator, The Time Machine, The Last Samurai, Sweeney Todd) už kompletne hotový a môže sa ísť natáčať.

Druhá a pomerne prekvapujúca novinka sa týka doslova umeleckej hry Shadow of the Colossus, ktorá sa bezmála pred štyrmi rokmi objavila na Playstation 2 a mnohými je oceňovaná ako jedna z najlepších hier (nielen) pre túto platformu. Akčný titul so skvostnou atmosférou vás donútil prežívať každučký moment a nepekne sa zahrával s emóciami. Kto pri hraní neuronil slzu? Ako už tušíte, Shadow of the Colossus sa dostane aj na plátna kín. Nebudeme nič zastierať: naše obavy o stvárnenie putovania Wandera sú obrovské. Prečítajte si našu recenziu a možno pochopíte prečo. Práva na filmové spracovania vlastní Sony Pictures, ktoré ich len tak ľadom ležať nenechá. Nič podrobnejšie o tomto projekte nevieme.

Zdroj: Kotaku,Joystiq