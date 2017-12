Krstný Otec II prichádza na kávičku

10. apr 2009 o 16:00 Ján Kordoš

„Kmotr II ponúka hráčom skvelú fiktívnu možnosť stať sa mafiánskym donom – chlapíkom, ktorý šéfuje celému klanu,“ povedal výkonný producent Hunter Smith. „Kombináciou strategického herného systému, kde musíte myslieť ako pravý don a intenzívnymi súbojmi v systéme Blackhand (Čierna ruka) vytvárame subkategóriu v žánri hier v otvorenom svete. Už sa nemôžeme dočkať, keď sa hráči pustia do budovania svojich klanov.“

Kmotr II v sebe nesie všetku dramatickosť, akciu a rodinné väzby klasickej filmovej predlohy a prezentuje ich v interaktívnej forme. To znamená, že hráči musia budovať svoj klan, investovať doň, starať sa o výbery výpalného, ovládať zločinecké kruhy a dokonca korumpovať úradníkov - to všetko prostredníctvom revolučného Donovho pohľadu. Ide o 3D zobrazenie hráčovho kriminálneho impéria a rodinného stromu, kde sa zhora pozerá na všetky tri mestá a môže tak lepšie koordinovať prepadnutia, atentáty na rivalov alebo útoky na základne konkurenčných gangov. Ako donovi rodiny Corleonovcov, Kmotr II vkladá hráčovi do rúk všetku kontrolu, umožňuje mu vyskúšať si život vo svete Kmotra a súčasne písať vlastný príbeh podvodu, zrady a boja o moc v 60. rokoch 20. storočia, v zlatej ére organizovaného zločinu.

Zdroj:PR