Superlacné čínske hity

Telefóny z Číny majú svoje čaro. Dokážu rozosmiať už pri pohľade na názov ako je NOKLA, SamKung alebo MiPhone. Dizajnová originalita im však nechýba a občas dokážu veľmi milo prekvapiť aj svojimi funkciami. Najzaujímavejšia je však ich cena...

10. apr 2009 o 14:46 Marcel Pastír

Originalita im nechýba, v kopírovaní sú však majstri



Na stránke DealExtreme.com s centrálou v Hong Kongu, ktorá ponúka celosvetovo bezplatné doručenie tovaru, nájdete okrem iného aj množstvo čínskych telefónov za veľmi zaujímavé ceny. Objavíte tu také hity ako mobil v cigaretovej krabičke, hodinkové telefóny alebo kúsky nápadne pripomínajúce populárne telefóny vo svete. Titul za najčastejšie kopírované zariadenie by si mohol prevziať iPhone od Applu.

Extrémne kombinácie funkcií



Tieto čínske telefóny sú pomerne rozporuplné. Jeden model môže podporovať v rámci internetových služieb len wap cez GPRS, čo u nás dokáže každý aj podpriemerný telefón, no zároveň na vás vyvalí možnosť sledovať televíziu cez vstavaný TV tuner alebo v Číne zjavne populárnu Dual SIM funkciu, teda možnosť využívať dve nezávislé SIM karty súčasne.

Najlákavejšie sú ich ceny



Ceny čínskych mobilov sa pohybujú od zhruba 50 do 250 amerických dolárov. Pre ilustráciu, za necelých $94 si môžete na DealExtreme.com objednať telefón Anycool-Sonya TV9 s 3-palcovým dotykovým displejom. Ak prekusnete podporu maximálne GPRS a VGA fotoaparát z doby ľadovej, máte telefón s podporou dvoch SIM kariet, zabudovaným TV a FM tunerom, slotom pre MicroSD pamäťovú kartu a dvoma batériami v balení.

Oplatí sa to risknúť?



Ako je to však so spoľahlivosťou týchto čínskych hitoviek? No, ak sa raz telefón pokazí, budete to mať s čakaním a opravou určite o niečo zložitejšie ako pri bežnom telefóne. Pokaziť sa však môže aj ten najdrahší kúsok povedzme od Nokie, čo zamrzí o dosť viac ako pri telefóne za pätinovú cenu.

Aby ste si urobili lepší obraz, môžete si prečítať detailnú recenziu práve jedného zo spomínaných čínskych telefónov - Anycool T808, ktorú publikoval server Mobil.sk, kde vyznieva tento kúsok ako celkom konkurencieschopný.

Možno sa raz objavia aj v akcii...



Čínske telefóny by sa dali charakterizovať ako extrémne. Na jednej strane ponúkajú funkcie, ktoré nenájdete ani v drahších modeloch stabilných značiek, na strane druhej vypustí výrobca takýto telefón na trh s VGA fotoaparátom alebo v podpriemernom plaste. Niekoho osloví nízka cena, iný si môže takýto telefón zadovážiť čisto len pre zábavu. Ktovie, ak si časom nájdu svojich priaznivcov, možno ich raz uvidíme aj v akciových ponukách našich operátorov.

Špecialita na záver

Predstavte si, že idete po ulici s týmto telefónom nalepeným na uchu, Číňania majú veru zmysel pre humor: